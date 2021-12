Dacia Spring élue Spring Best Buy Car of Europe 2022

Les journalistes membres du jury AUTOBEST, issus de 32 pays européens, ont élu Spring Best Buy Car of Europe 2022.

À la majorité des votants, et avec une confortable avance, le jury a choisi Dacia Spring comme étant à la fois le meilleur, mais aussi le plus abordable des véhicules en lice. Et c’est une grande première, car en 21 ans d’existence, c’est la première fois que le jury AUTOBEST désigne vainqueur un véhicule 100% électrique.

Après le prix Good Deal des Automobile Awards reçu la semaine passée, cette nouvelle distinction vient récompenser la vision de la mobilité 100% électrique par Dacia : essentielle et accessible au plus grand nombre.

UNE VRAIE SUCCESS STORY 100% DACIA & 100% ÉLECTRIQUE

Lancée fin mars 2021, Dacia Spring a tout de suite trouvé son public avec déjà plus de 43.000 commandes.

Et pour cause : Spring rend la mobilité 100% électrique simple et propose tout ce qui est essentiel pour les clients (navigation, climatisation, vitres électriques, réplication smartphone…) à un prix inégalé en Europe.

En plus du prix Best Buy Car of Europe 2022, Dacia Spring a également obtenu d’excellent résultat à l’ECOBEST Challenge 2021, organisé par AUTOBEST en novembre dernier.