Dacia Maroc soutient la caravane Jadara de la Fondation Marocaine de l’Etudiant

Depuis le 5 décembre 2021, la caravane « Jadara » de la Fondation Marocaine de l’Etudiant sillonne 12 régions du Royaume à bord de deux Duster 4×4, gracieusement mis à disposition par Dacia Maroc, pour partir à la rencontre de la jeunesse marocaine issue du milieu rural et les sensibiliser sur leur projet de vie.

La Fondation Marocaine de l’Etudiant a donné le coup d’envoi de la 7ème édition de cette caravane le 5 décembre dernier, date de la journée mondiale de l’égalité des chances, célébrée annuellement par la Fondation. Pendant 6 mois, la Fondation Marocaine de l’Etudiant sensibilisera les jeunes issus du milieu rural et qui rencontrent des difficultés d’accès à l’information sur les programmes de bourses, d’accompagnement scolaire et d’orientation pour les études supérieures. L’objectif de cette caravane étant principalement de combattre le décrochage scolaire des jeunes collégiens et lycéens issus de ces régions en manque d’infrastructure.

La Caravane vient donc combler ce déficit à travers des sessions de sensibilisation au programme de bourse de la FME et d’autres programmes de soutien au financement des études, à la Formation Professionnelle, à l’entrepreneuriat. L’éducation et l’accès à l’information sont un levier de maintien des élèves dans le système scolaire et l’enseignement supérieur mais aussi de réussite sociale.

Dans une démarche citoyenne et engagée auprès de la jeunesse marocaine, Dacia Maroc accompagne cette caravane en mettant à disposition deux Nouveaux Duster 4×4 pour accéder aux régions les plus reculées du Royaume et permettre à la Fondation Marocaine de l’étudiant d’atteindre son objectif de sensibiliser les collégiens et lycéens à la nécessité de l’orientation précoce et à l’information concernant les études supérieures et les nouveaux métiers.

+ DE 12 000 KM DE ROUTE, POUR SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE DE JEUNES A LEUR AVENIR !

Du 5 décembre 2021 au 13 mai 2022, les deux Nouveaux Dacia Duster 4×4 parcourront

plus de 12 régions soit plus de 42 villes du Royaume et transporteront les équipes de la

Fondation et ses partenaires pour aider les jeunes à mieux préparer leur avenir.

Taillé pour parcourir toutes les routes tout en garantissant un confort optimal, le SUV

emblématique de DACIA est le véhicule idéal pour accompagner la Caravane JADARA

sur les 12 000 KM de routes prévues pendant ces 6 mois de tournée.

Son volume de coffre généreux (de 471 à 1574 litres) permet de charger tout le matériel

nécessaire pour la caravane et transporter l’équipe.

Du Sud au Nord du Maroc, en passant par les régions de l’Est, Nouveau Duster est le

véhicule idéal pour s’adapter à toutes les régions qu’elles soient montagneuses,

rocheuses ou sablonneuses.

Avec Nouveau Duster, Dacia Maroc est le compagnon de route de confiance de la

Fondation Marocaine de l’Etudiant et contribue à préparer les jeunes marocains à leur

avenir.