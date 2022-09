VIDEO. Dacia Maroc dévoile un modèle unique de « Sandero Streetway » avec l’Ecole des Beaux-Arts de Casa

Après le lancement de l’édition exclusive Nouvelle Dacia Sandero Streetway ARTWAY en collaboration avec la street artiste marocaine « Rose », Dacia Maroc renouvelle l’expérience en partenariat avec l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca et révèle un modèle unique au Maroc.

Leader du marché automobile et marque préférée des Marocains, Dacia Maroc a à cœur de mettre en avant les talents des jeunes Marocains. Nouvelle Dacia Sandero Streetway est le modèle à la personnalité forte et au style audacieux permettant de laisser libre cours à la créativité et s’adaptant à la dynamique de la vie urbaine.

En partenariat avec l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca, Dacia Maroc a lancé un concours auprès des étudiants pour imaginer une fresque originale en s’inspirant de la marque, de la voiture et des influences culturelles marocaines. Les œuvres de 10 étudiants de l’EBA ont été sélectionnés pour participer au concours spécial Streetart sur les réseaux sociaux de la marque.

C’est Nabil Ait Salah, étudiant en 4ème année design graphique à l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca qui a remporté le vote des internautes avec son œuvre mêlant couleurs et influences marocaines. Nabil a eu recours à différentes formes géométriques accompagnées d’une palette de couleurs représentant la diversité de la culture marocaine ainsi que certains attributs visuels de la marque.

La touche marocaine est renforcée à travers la représentation du capuchon de la tenue traditionnelle « Jellaba » avec une couleur rouge éclatante. La création originale de ce jeune artiste a été imaginée spécialement pour habiller la Sandero Streetway et est visible sur les côtés latéraux de la Citadine.