Dacia Maroc : découvrez la nouvelle Dacia Sandero Streetway ARTWAY (VIDEO)

Avec Dacia Sandero Streetway ARTWAY, Dacia Maroc propose aux Marocains de posséder une voiture avec équipements modernes et technologiques.

La nouvelle Dacia Sandero Streetway ARTWAY offre le plein de nouveaux équipements technologiques, ainsi qu’une nouvelle génération de motorisations plus puissantes. Son intégration dans la plateforme CMF-B garantit une habitabilité généreuse, une meilleure tenue de route et un véritable confort de conduite.

Dacia Maroc s’est associée à l’artiste Rose pour proposer une édition exclusive spéciale street art soulignant le côté urbain et jeune de cette collaboration.

Sara Lamine, nom d’artiste Rose, est une designer graphique de 25 ans et une des rares tagueuses et street artistes femmes reconnues par ses paires. A travers ses œuvres, Rose raconte des histoires de femmes fortes, indépendantes et libres.

Cette édition exclusive de 50 exemplaires uniquement est disponible en version Confort de la Nouvelle Sandero Streetway en Bleu Iron, avec l’ensemble des options de climatisation automatique, projecteurs à LED avec allumage automatique, carte mains libres, frein de parking électrique et écran tactile 8 ‘’avec caméra de recul et réplication smartphone.

Nouvelle Dacia Sandero Streetway ARTWAY est disponible à 152.700 MAD TTC (hors peinture métalisée et frais d’immatriculation).