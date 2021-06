Dacia et Renault: Renault Group Maroc et RCI Finance Maroc lancent une offre financière

Les marques Dacia et Renault au Maroc et RCI Finance Maroc lancent une offre financière aux clients désireux d’acquérir un véhicule des marques de Renault Group Maroc dans l’ensemble du réseau à travers le Royaume.

Dans un contexte où les marocains sont attentifs à leur pouvoir d’achat, Renault Group Maroc et RCI Finance Maroc ont élaboré une offre financière innovante permettant aux clients de réaliser des économies allant jusqu’à 20% sur la durée.

Cette solution financière, unique sur le marché marocain, offre la possibilité de regrouper l’ensemble des dépenses relatives à l’usage du véhicule sous forme de mensualités comprenant notamment : le financement du véhicule, l’assurance, l’entretien et l’extension de garantie. Cette prise en charge totale permet de bénéficier de nombreux avantages financiers tels qu’un taux d’intérêt bas, une réduction des frais de dossiers ou une baisse de l’apport. Les prestations d’entretien sont incluses dans le pack garantissant des opérations de maintenance conformes au standard du constructeur, une main d’œuvre qualifiée et des pièces de rechanges d’origine certifiées et garanties.

Les marques de Renault Group Maroc et RCI Finance Maroc offrent la possibilité au client de réaliser toutes les démarches liées à l’achat dans un seul point de vente, auprès d’un seul interlocuteur dans des délais raccourcis pour une expérience simplifiée, facile et rapide.

3 offres financières pour des avantages au choix

Au-delà de l’offre classique sous forme de box « Essentiel » qui inclut le financement, l’assurance automobile et l’assistance, RCI Finance Maroc et les marques Dacia et Renault proposent 2 nouvelles offres adaptées aux besoins des clients particuliers :

La box « Confort », qui représente le cœur de gamme, intègre en plus du contenu de la box « Essentiel », le contrat d’entretien

et enfin la box « Optimal » intègre les services des box « Essentiel » et « Confort » et y ajoute l’extension de garantie et l’assurance responsabilité civile. Cette dernière box, encore plus complète, offre une tranquillité d’esprit aux clients désireux d’optimiser leur budget.

Les clients peuvent également consulter, souscrire et choisir leur solution de financement sur le site de RCI Finance Maroc www.rcifinance.ma, le site Dacia www.dacia.ma et le site Renault www.renault.ma pour une expérience client simple et personnalisée.

Une mensualité regroupée pour une meilleure maîtrise des coûts

Ces contrats financiers assurent une protection du client contre les aléas de la vie et offrent une meilleure maitrise des coûts. Ils sont également cessibles en cas de revente du véhicule.

En regroupant tous les services de financement dans une seule mensualité, les clients assurent non seulement la sécurité de leur véhicule grâce aux prestations d’entretien dans tout le réseau mais se couvrent contre les effets de l’inflation inhérente aux prix des matières premières et garantissent la valeur de leur véhicule à la revente. Ainsi, cette offre unique est source d’économies importantes pour les clients Dacia et les clients Renault.