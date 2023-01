Dacia continue de dominer le marché automobile marocain

Dans un marché des véhicules particuliers en recul de plus de 7 %, Dacia Maroc continue de séduire les Marocains et reste la marque leader pour la 13e année consécutive. Grâce à une gamme renouvelée, Dacia atteint 27,2 % de part de marché en 2022 et confirme son statut de marque préférée des Marocains, avec 38.885 véhicules vendus.

Dacia surfe sur le succès de sa gamme : tous les modèles sont n° 1 de leurs segments. Les nouvelles générations de Logan et Sandero, produites au Maroc, dominent le marché et confirment leur succès : Dacia Logan, avec 14.561 ventes, est le modèle le plus vendu au Maroc en 2022.

Depuis son lancement en 2005, Dacia Logan reste la voiture la plus vendue au Maroc avec plus de 210.000 exemplaires made in Morocco sur les routes du Royaume. Dacia Sandero monte sur la 2e marche du podium des voitures les plus vendues dans le Royaume, avec plus de 13.000 unités en 2022. Les 4 piliers de la marque (Logan, Sandero, Duster et Lodgy) contribuent à l’excellente performance de Dacia au Maroc : après l’arrêt de la commercialisation de Dokker, Dacia enregistre une hausse des ventes de 13 % à isopérimètre par rapport à 2021, et gagne 4,5 points de part de marché, en plaçant les 4 modèles dans le Top 10 des ventes toutes marques confondues.

La nouvelle identité de Dacia, lancée simultanément sur Logan, Sandero et Duster en décembre vient renforcer l’attractivité de la marque et confirme Dacia comme la marque offrant le meilleur rapport prix/prestations.

En complément, le déploiement de la nouvelle identité visuelle Dacia dans le réseau de concessionnaires Dacia, débuté fin 2022, apporte un souffle nouveau à la visibilité de la marque et à l’accueil de nos clients. Il se poursuivra en 2023 et concernera l’ensemble des points de vente Dacia du Royaume.

2023 marquera également une étape importante, avec la commercialisation en février de Dacia Spring, 1er modèle 100 % électrique de la marque, qui va démocratiser l’accès à la mobilité électrique au Maroc.

Fabrice Crevola – Directeur général de Renault Commerce Maroc et de la marque Dacia au Maroc.

« Dacia confirme son succès au Maroc en 2022, avec des ventes en hausse de 13 % à isopérimètre et une 13e année de leadership consécutive : tous les modèles sont leaders de leurs segments et Logan et Sandero sont les 2 modèles les plus vendus, toutes marques confondues. La marque préférée des Marocains accélère, avec le lancement de la nouvelle identité de marque et le déploiement de la nouvelle identité visuelle dans les concessions du Royaume. Et 2023 ne sera pas en reste, avec l’arrivée tant attendue de Dacia Spring, la citadine 100 % électrique, qui va démocratiser l’accès à la mobilité électrique au Maroc ».