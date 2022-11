Daama Tamwil, fenêtre participative de Tamwilcom, entame sa tournée régionale

TAMWILCOM confirme son engagement à soutenir et accompagner l’écosystème de la finance participative, en lançant la première tournée régionale de sa Fenêtre DAAMA TAMWIL en faveur des banques et fenêtres participatives partenaires. Cette tournée, qui démarre le jeudi 17 novembre à Casablanca, fera ensuite escale dans les principales régions du Maroc en allant à la rencontre des partenaires dans six (06) autres villes : Agadir, Marrakech, Rabat, Fès, Tanger et Oujda.

Ces rendez-vous permettront de présenter l’activité de la fenêtre DAAMA TAMWIL aux différentes banques et fenêtres participatives partenaires. Ils seront également l’occasion de promouvoir l’offre-produits mise en place à travers une présentation détaillée des procédures d’octroi des différents mécanismes.

Rappelons que TAMWILCOM avait procédé au lancement de sa fenêtre DAAMA TAMWIL en juin 2020. Celle-ci a pour mission de faciliter l’accès aux financements accordés par les banques et fenêtres participatives, aussi bien en faveur des entreprises que des particuliers. La Fenêtre dispose en effet de deux produits de garantie dédiés aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME), à savoir « DAMANE MOUBACHIR » et « DAMANE DAYN », en plus d’un mécanisme de cofinancement, « TAMWIL CHAMAL », destiné aux entreprises opérant dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Parallèlement à son offre-produits en faveur des entreprises, DAAMA TAMWIL propose deux instruments de garantie en faveur des particuliers, afin de leur permettre l’acquisition d’un logement ou d’un terrain et/ou sa construction, à savoir « FOGARIM ISKANE » et « FOGALOGE ISKANE ». Des instruments qui, rappelons-le, ont tous fait l’objet de l’avis de conformité du Conseil Supérieur des Oulémas (CSO).