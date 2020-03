Cybersécurité dans le monde et au Maroc: défis et perspectives

ALTADOS et BlackBerry organisent un aftework d’experts en cybersécurité & transformation numérique le Mardi 10 Mars 2020, à 18h00, au Hyatt Regency de Casablanca.

Cet évènement sera sous le thème de « Cybersécurité : Défis, enjeux et perspectives », et donnera rendez-vous aux intéressés par la cybersécurité pour discuter avec les experts intervenant à l’afterwork, de l’état des lieux de la cybersécurité au Maroc et au Monde, de recueillir leur retour d’expérience en la matière et de découvrir les solutions technologiques qui sont d’usage à l’échelle internationale pour la construction d’un monde numérique de confiance.

En particulier, le panel « Cybersécurité : Condition sine qua non pour une transformation numérique durable ? » mettra l’accent sur les enjeux auxquels fait face toute entreprise pour sa démarche de transformation digitale.

À propos d’ALTADOS:

ALTADOS est un acteur de la transformation numérique. Avec son équipe de consultants, ALTADOS accompagne la transformation de ses clients au Maroc et en France, depuis la réflexion stratégique jusqu’à l’exécution technologique et opérationnelle, en faisant appel aux expertises individuelles et mutualisées. ALTADOS intervient sur plusieurs types de prestations en gestion de projets et coaching méthodologique, en développement informatique, en assistance à la maitrise d’ouvrage (AMOA) ainsi qu’en prestations à caractère digital, comme la cybersécurité et l’intégration continue/Devops.

A propos de BLACKBERRY :

Leader mondial en communications mobiles, BlackBerry® a révolutionné l’industrie mobile dès son lancement en 1999. Aujourd’hui, BlackBerry souhaite inspirer le succès de ses millions de clients à travers le monde en repoussant en permanence les frontières de l’expérience mobile, notamment via les solutions de cybersécurité. Fondée en 1984 et basée à Waterloo, Ontario, BlackBerry possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie Pacifique et en Amérique latine.

Date : Mardi 10 Mars 2020

Heure : 18h00 à 20h30

Lieu : Hotel Hyatt Regency Casablanca

Occasion d’entrevue avec :

Hassan Charaf, Vice-président du Centre International pour le Développement et la Coopération

Amélie Mourrain, Senior Entreprise Account Manager, BlackBerry

Said Allali, Directeur Associé, ALTADOS

Gaurav Sharma, head-Channel Entreprise Sales-META, BlackBerry

Yoannis Yatropoulos, Conseiller Economique à l’Ambassade du Canada au Maroc

Mustapha Amyay, IT Manager, HPS

Mourad EL MAHJOUBI, Operations and Development Director emlyon business school Africa – General Manager Visiativ Africa