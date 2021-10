CTM Messagerie lance le service de livraison « e-tijar »

CTM Messagerie, acteur de référence du transport de marchandises au Maroc depuis plus d’un siècle, lance « e-tijar », un nouveau service de livraison à destination des e-commerçants et des professionnels.

« e-tijar » est une solution de livraison à domicile de colis tout format, qui permet aux professionnels de livrer leurs clients à domicile, partout au Maroc et dans les meilleurs délais, en plus de leur offrir un accompagnement durant toutes les étapes du processus.

Dans la continuité de sa politique d’innovation, CTM Messagerie a conçu ce nouveau service afin de répondre pleinement aux besoins et attentes des professionnels du e-commerce, dans un contexte où ce dernier s’est largement développé.

Avec « e-tijar », ces professionnels bénéficient de la possibilité de livrer leurs clients rapidement à domicile et partout au Maroc, du lundi au samedi, de 8h à 20h tout en leur offrant la possibilité de choisir leurs créneaux horaires de livraisons.

Ils ont l’avantage d’un système de tracking qui offre la possibilité de suivre les différentes étapes de l’acheminement du colis jusqu’à la livraison à domicile.

Ils bénéficient aussi d’un service clientèle dédié, joignable sur un numéro direct, opérationnel 6j/7 de 8h à 20h offrant ainsi une assistance complète, notamment pour la gestion des comptes et le suivi des expéditions.

De plus, « e-tijar » garantit un retour de fonds rapide et sécurisé via le mode de remboursement souhaité par le partenaire : chèque, virement, mise à disposition, et prochainement carte bancaire et wallet.

À l’heure où l’évolution des modes de vie et des solutions technologiques font que les consommateurs ont de plus en plus recours à la livraison à domicile, « e-tijar » répond à un besoin de ponctualité et de fiabilité, en s’appuyant sur la longue expérience et les dispositifs éprouvés de contrôle qualité, d’excellence opérationnelle et de satisfaction client de la marque CTM Messagerie.