CTM: de nouvelles lignes au départ de Casablanca et Marrakech

A l’occasion de son centenaire, la Compagnie de Transport au Maroc (CTM), acteur majeur du transport routier et pionnier de la mobilité interurbaine, a annoncé le lancement d’un nouveau service régional pour répondre à un besoin réel de mobilité et participer au désenclavement des régions du Royaume.

Ce nouveau service s’inscrit dans la mission originelle de CTM, celle de favoriser le voyage routier sécurisé et de participer au désenclavement des régions du Maroc, a indiqué le PDG de CTM, Ezzoubeir Errhaimini, lors d’une conférence de presse organisée jeudi à Casablanca, précisant que pour ce service, CTM va lancer 10 départs en 2019 avec 3 premières lignes, à savoir El Jadida-Tanger, Casablanca-Fnideq, et Marrakech–El Jadida, qui sont déjà opérationnelles, avec des haltes programmées dans différentes petites localités sur les trois axes.

Les lignes CTM régionales permettront de répondre à un besoin réel de mobilité directe de point à point sur des axes régionaux desservant des localités qui ont connu un accroissement démographique et qui ont été contournés par l’autoroute, a-t-il ajouté.

“Nos nouvelles lignes CTM régionales viennent répondre à un besoin réel de mobilité routière de point à point, qui n’était jusqu’alors pas couvert de manière structurée et sécurisée”, a-t-il soutenu, relevant “qu’en tant que référence du transport routier national, il était de notre devoir de proposer une solution sûre, fiable et accessible aux passagers souhaitant effectuer ces trajets, sans transiger sur les attributs qui font notre ADN, à savoir le voyage dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, tout en garantissant la même expérience client que sur l’ensemble de nos lignes”.

M. Errhaimini a, en outre, affirmé que CTM est particulièrement fier de fêter son centenaire cette année, attestant d’une longévité que peu d’entreprises marocaines peuvent revendiquer, notant qu’au fil de ces 100 ans, CTM a joué un rôle essentiel dans le développement social et économique du Maroc, en transportant non seulement des passagers ou des marchandises, mais aussi des émotions et des souvenirs, avec l’engagement moral de participer au désenclavement des régions, de rapprocher les Marocains, et de démocratiser le voyage dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Dans le cadre des célébrations du centenaire, CTM prévoit de déployer un important dispositif destiné à ses passagers, mais aussi au grand public en lançant une offre spéciale pour les familles, qui peuvent depuis le 1er janvier bénéficier de tarifs préférentiels, avec des réductions de 20% sur le coût total des billets.

CTM, qui a annoncé qu’une tarification dynamique sera aussi lancée à partir de cet été, prévoit également une animation spéciale pour la période estivale au niveau des agences et des réseaux sociaux ainsi que la mise en place d’espaces dédiés pour les enfants au sein des grandes gares routières, avec une exposition historique dans les gares majeures.

Créée en 1919, CTM n’a eu de cesse depuis ce temps de se développer et d’innover pour accompagner la modernisation du Royaume, pour s’ériger aujourd’hui en tant que référence du transport de passagers et de marchandises sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui, CTM couvre l’ensemble du territoire national avec plus de 90 destinations et l’international avec plus de 60 destinations vers l’Espagne et la France. Grâce à une capillarité développée, CTM opère 220 départs chaque jour, parcourt 60 millions de kilomètres chaque année, avec une flotte moderne de 250 autocars et 240 véhicules messageries dont la moyenne d’âge ne dépasse pas les 3 ans.