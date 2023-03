CTM affiche des performances positives en 2022

Suite à la tenue, le 27 mars, de son Conseil d’Administration, la Compagnie de Transports au Maroc CTM a publié ses résultats financiers pour l’exercice 2022, affichant des performances positives réalisées dans un contexte contrasté.

La levée progressive des restrictions sur les taux de remplissage imposées en 2020 et 2021 ainsi que le maintien d’une offre stable et de qualité dans une conjoncture défavorable, ont permis à la CTM de renouer avec de solides performances tant au niveau du nombre de passagers que celui du Chiffre d’Affaires.

Ainsi, le Chiffre d’Affaires de l’activité transport de personnes s’établit à 477 millions de dirhams en 2022, en croissance de 17,4 % par rapport à 2021 et ce, grâce à la bonne tenue des activités interurbain et location d’autocars.

De son côté, l’activité transport de marchandises et de messagerie, à travers sa filiale CTM Messagerie, a continué de croître sur ses segments historiques ainsi que sur les nouvelles offres destinées au e-commerce et au transport frigorifié, réalisant ainsi une progression de 2,4 % pour atteindre un Chiffre d’Affaires de 152 millions de dirhams.

Ces bonnes performances opérationnelles du groupe ont cependant été annihilées par la flambée des coûts de l’énergie et des autres matières premières. À elle seule, la charge de gasoil a connu une augmentation de plus de 70 % conduisant à un Résultat d’Exploitation déficitaire de -1 million de dirhams en retrait de 15 millions de dirhams par rapport à l’année 2021.

Consciente de l’importance du maintien de sa politique d’investissement dans sa flotte d’autocars et dans ses infrastructures d’accueil, la CTM a procédé à plus de 82 millions de dirhams d’investissements au cours de l’année 2022, financés partiellement par le redéploiement d’une partie de ses actifs et notamment la cession de biens immeubles.

Cette réaffectation de ses ressources est à l’origine de la forte hausse du Résultat Non Courant qui s’établit à 36 millions de dirhams et ainsi d’un Résultat Net de 31 millions de dirhams (vs 30 MDH en 2021).

Le groupe CTM confirme sa solidité et sa résilience grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses forces vives qui restent engagées au quotidien auprès de leurs clients afin de proposer des produits et services innovants, consolidant ainsi sa position de leader.