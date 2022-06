Cryptomonnaies au Maroc: un projet de loi va voir le jour

Un projet de loi visant à réglementer l’usage des cryptomonnaies va voir le jour, a annoncé ce mardi à Rabat, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.

S’exprimant lors du point de presse à l’issue de la deuxième réunion trimestrielle de 2022 de BAM, Jouahri a fait savoir qu’un comité œuvre pour mettre en place un cadre réglementaire adéquat permettant d’allier innovation, technologie et protection du consommateur.

A cet égard, le Wali de la banque centrale a souligné que plusieurs volets vont être pris en considération pour l’élaboration de ce projet de loi, notamment les expériences mondiales en la matière, notant qu’un benchmarking est en cours avec le fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale pour faire les consultations nécessaires dans ce sens.

Il a, en outre, relevé que ce cadre réglementaire permettra aussi de mettre à jour la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Et de noter que certains experts plaident pour une réglementation internationale par rapport à l’utilisation des monnaies numériques.

Il est à rappeler que BAM, le Ministère de l’Économie et des Finances, et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ont attiré l’attention du public sur les risques associés à l’utilisation des monnaies virtuelles, dont principalement l’absence de protection du consommateur, la volatilité du cours de change de ces monnaies virtuelles contre une devise ayant cours légal, outre l’utilisation de ces monnaies à des fins illicites ou criminelles, notamment le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.