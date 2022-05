Cryptomonnaie: comment elle sera surveillée et taxée ?

Les cryptomonnaies échappent encore au contrôle des gouvernements et des banques centrales. Leur progression fulgurante aux Etats Unis ces dernières années et surtout le risque lié à leur caractère volatile et la possibilité d’être manipulées par des actes de piratage, des activités de blanchiment ou par des erreurs en l’absence d’un cadre légal, ont poussé les autorités financières américaines à envisager la réglementation du secteur.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a demandé que l’industrie de la cryptographie soit soumise aux mêmes règles et à la même surveillance réglementaire fédérale que le système financier traditionnel. Un tel appel suscite une réponse à la question suivante: qu’est-ce que la crypto-monnaie et pourquoi les autorités financières veulent à tout prix encadrer les actifs numériques? Il semble que l’époque du marché libre où la cryptographie évolue sans restriction touche à sa fin. En mars dernier, le président Joe Biden a signé un décret ordonnant aux agences fédérales américaines de mettre en œuvre une politique de réglementations sur les actifs numériques tels que les crypto-monnaies.

S’exprimant lors d’une conférence tenue récemment à l’Université américaine de Washington, la secrétaire au Trésor s’est engagée à travailler avec la Maison Blanche et d’autres agences au cours des six prochains mois pour élaborer des recommandations sur la manière de réglementer ces actifs.

Dans cette nouvelle réalité, beaucoup ignorent encore ce que sont les cryptomonnaies, et encore moins pourquoi le gouvernement décide de les faire rentrer dans le champ de la réglementation. Selon Maysam Behravesh, fondateur d’une société de crypto en Suède, un actif numérique est « tout ce qui a de la valeur, produit et conservé numériquement ou en ligne grâce à la technologie de la chaîne de blocs et au travail informatique ».

Dans une déclaration à la MAP, il explique que les actifs numériques peuvent inclure « des crypto-monnaies ou des pièces et des jetons qui sont décentralisés et ne font l’objet d’aucun contrôle de la part du gouvernement ou de l’autorité de la banque centrale ». Ils peuvent également faire référence à des monnaies numériques émises et contrôlées par le gouvernement (c’est-à-dire nationales).Il existe désormais des centaines de crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, qui se négocient sur des plateformes d’échange de crypto partout dans le monde. Ces crypto-monnaies représentent désormais plus de 2 billions de dollars de l’économie mondiale, indique M. Behravesh, relevant que dans ce cas, le potentiel de perturbation devient énorme d’autant plus que la courte histoire de ces monnaies a été marquée à ce jour par une extrême volatilité avec de grandes fluctuations à la hausse et à la baisse.

“Avec une capitalisation boursière aussi considérable répartie sur les territoires nationaux, les gouvernements tentent à la fois de minimiser les effets déstabilisateurs sur les économies nationales respectives et de capitaliser sur la nouvelle source de richesse et de valeur décentralisée 24h/24 et 7j/7″, poursuit-il.

Pour Rosanna Myers, à la tête d’une société de tech en Californie, et experte en minage de crypto, « la crypto et la technologie qui la sous-tend peuvent représenter à la fois une source de perturbation et un champ d’opportunités pour les États et les banques nationales. » « La crypto est extrêmement naissante », déclare-t-elle, notant que « ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est qu’il existe de nombreuses opportunités de s’impliquer au-delà de l’investissement. Chaque jour, des centaines de projets émergent du monde entier et ont le potentiel de croître de façon exponentielle”.

Myers fait observer en outre que l’une des facettes de la crypto-monnaie est la possibilité de « minage » sur le Web. « L’exploitation minière est le moteur de sécurité et de validation des chaînes de blocs », dit-elle. « C’est ainsi que de nouveaux jetons, tels que le bitcoin, sont créés et que les transactions sont authentifiées en toute sécurité afin que le réseau puisse fonctionner et se développer. Pour les blockchains de preuve de travail, cela se fait avec des ordinateurs puissants qui fonctionnent sans arrêt, résolvant des énigmes mathématiques complexes pour écrire et sécuriser de nouvelles transactions”, précise l’experte. Elle note toutefois que « tous les projets ne dépendent pas de l’exploitation minière et tous n’aboutissent pas », ajoutant que le minage sous-tend la majeure partie de l’infrastructure actuelle car elle valide et sécurise la blockchain.

“C’est un excellent moyen de gagner un revenu relativement passif tout en soutenant les réseaux”. L’experte souligne également que 1,7 milliard d’adultes dans le monde ne sont “pas bancarisés, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas accéder aux systèmes financiers pour épargner, emprunter ou investir leur argent. Ils ne peuvent pas protéger ou accroître la richesse”. Elle suggère que la crypto « change tout cela car elle permet à toute personne disposant d’une connexion Internet d’accéder aux services financiers ». L’ampleur de l’impact est énorme, relève cet adepte de ces actifs, indiquant que tout récemment, l’Ukraine a levé plus de 60 millions de dollars auprès de donateurs privés acceptant des dons en cryptomonnaies.

“La réglementation et l’infrastructure clés mûrissent, ce qui signifie que la question n’est plus de savoir si la crypto va durer, mais plutôt comment elle sera surveillée et taxée”, lance l’experte. Récemment, les États-Unis sont devenus la capitale mondiale du « minage » après que la Chine a placé les entreprises opérant dans ce secteur sur la liste des activités interdites, à la fois pour des raisons financières et environnementales.

« Le Texas s’est mue en une grande plaque tournante, car l’un des facteurs les plus importants [pour une exploitation minière réussie] est le faible coût de l’énergie. Mon entreprise a choisi d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable et a trouvé l’hydroélectricité extrêmement économique », avance Mme Myers.

D’autres États lorgnent sur la crypto à l’instar de Wyoming qui vient d’ouvrir la voie à la monnaie virtuelle. Il a adopté un premier projet de loi du genre qui permettrait à l’État d’accepter les paiements d’impôts sous forme de monnaies numériques. L’Arizona veut lui emboîter le pas.

D’après El Mostafa Belkhayate, expert en finance et stratège en chef chez Springbox AI FinTech, basé à Dubaï, l’univers des actifs numériques offre « un énorme potentiel pour tous les pays ».

Interrogé par la MAP sur l’avenir de la cryptographie, il a soutenu que « rien ne peut arrêter l’avancée de la cryptographie ». A l’instar des autorités d’un grand nombre de pays, la secrétaire américaine au Trésor insiste néanmoins que « les cadres réglementaires devraient être conçus pour soutenir l’innovation responsable tout en maîtrisant les risques – en particulier ceux qui pourraient perturber le système financier et l’économie » en général.

Dans ce sens, le Fonds monétaire international appelle à « des normes internationales complètes » qui traitent les risques pour le système financier des actifs cryptographiques, de leur écosystème associé et des transactions connexes, tout en favorisant un environnement propice aux produits et applications utiles de ces actifs.

“La réglementation mondiale de la cryptographie devrait être complète, cohérente et coordonnée », recommande l’institution de Bretton Woods.