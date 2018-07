Croissance, chômage, investissement…Boussaid donne des chiffres

Selon le responsable, la LF2019 se focalisera essentiellement sur certaines priorités, notamment l’enseignement, la santé, l’emploi, le dialogue social, la poursuite des grandes réformes et des stratégies sectorielles afin de renforcer la confiance et de préserver les équilibres macroéconomiques conformément à l’article 77 de la Constitution.

Boussaid a dans ce sens, noté que les finances publiques ont préservé leurs équilibres en dépit des contraintes ayant marqué le premier semestre de cette année, faisant observer que 2019 connaitra la hausse du nombre des dépenses au niveau de la gestion, de la retraite et la couverture sociale (22 MMDH), ainsi que sur le plan des efforts déployés en faveur du développement des provinces du sud et des programmes de lutte contre les disparités territoriales. Il s’agit aussi des efforts visant à promouvoir les programme de développement intégrés des villes, le dialogue social, ainsi que d’autres projets de réforme en cours.

A la lumière de ces indicateurs, Boussaid a présenté le bilan de l’exécution de la LF2018 qui a fait ressortir une hausse des recettes fiscales de 785 millions de dirhams (MDH), des dépenses du personnel (+53 MMDH) et des dépenses de la caisse de compensation à 8,2 MMDH, ainsi qu’une baisse des recettes non fiscales de 1,9 MMDH.

Il a également indiqué que les recettes touristiques et les transferts des Marocains résidant à l’étranger ont progressé respectivement de 15% à 31 MMDH et de 8,5% à 32 MMDH, tandis que les investissements directs étrangers ont reculé de 15 MMDH en 2017 à 10 MMDH durant l’année en cours.

Toutefois, le taux de chômage reste élevé dans le milieu urbain avec plus de 15,6%, ainsi que chez les jeunes et les diplômés, ce qui nécessite de déployer davantage d’efforts au niveau des priorités du projet de la LF2019, a-t-il relevé.

S’agissant de l’emploi, Boussaid, qui a cité des données publiées par le Haut-Commissariat au Plan, a fait état de la création de 116.000 emplois et d’une légère baisse du taux de chômage de 10,7% à 10,5% entre le S1-2017 et le S1-2018.

Les secteurs de la pêche maritime et des phosphates ont ainsi enregistré des hausses respectives de 5,7% et 6,4% au cours du premier semestre de 2018, alors que le taux d’utilisation de l’énergie de production au niveau industriel s’est situé à 62,4%, a-t-il précisé, faisant savoir que le tourisme a connu une progression de 11,8% du nombre de touristes et de 10,7% des nuitées à fin avril 2018.

Boussaid, qui présentait un exposé sur le bilan d’exécution de la loi des finances (LF) au titre de l’année 2018 et les perspectives de la LF2019, a passé en revue les principaux indicateurs économiques internationaux et nationaux qui ont fait état d’une amélioration continue des perspectives de la croissance économique mondiale, notamment avec une relance du commerce international.

Le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, a annoncé, jeudi à Rabat, la révision à la hausse de 3,2% à 3,6% des prévisions de la croissance au titre de l’année 2018, grâce à la bonne tenue des secteurs non-agricoles et à une bonne récolte agricole dépassant les 100 millions de quintaux.