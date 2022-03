CRI Speed Banking: une mobilisation pour financer les projets des jeunes

Le Centre Régional d’Investissement Marrakech Safi a organisé le Speed Banking Day au Centre Skills de l’OCP à Benguerir. Une initiative exclusivement dédiée aux bénéficiaires de l’écosystème ‘Act for Community’, en partenariat avec l’OCP, dans le but de créer un lien direct entre les candidats porteurs de projets et les représentations bancaires ayant des programmes de financement au profit des jeunes entrepreneurs.

26 TPEs ont été conviées à cet événement, ainsi que 6 représentations bancaires à savoir, la Banque Centrale Populaire, Attijariwafa bank, CIH BANK, Bank Of Africa, Société Générale, en plus de la société de financement FINEA, du groupe CDG.

Le CRI Marrakech – Safi joue le rôle de coordination et d’accomagnement, afin de faciliter la mise en relation entre ces jeunes porteurs de projets et les banques, en leur assurant une formation spécifique relative à l’élaboration du dossier de financement et l’établissement du business plan pour que leurs projets détiennent la notoriété nécessaire chez les banques.

Le CRI Marrakech – Safi se félicite du grand succès de cette initiative ; dont l’objectif fut nettement dépassé pour l’exercice 2021, fixé à son lancement à 500 candidats, ayant dépassé le nombre de 600 candidats ; de jeunes entrepreneurs de 22 à 45 ans ont bénéficié de l’appui du CRI MS, formés dans le cadre des activités du CRI Boost Lab en termes d’orientation et de qualification, créant 28 groupes de candidats. Ainsi, plus de 83 ateliers assurés par 6 experts ont profité à des jeunes entrepreneurs en provenance de la préfecture de Marrakech, Province de Rhamna, Province de Safi, et la Province d’Essaouira.

Le CRI Marrakech-Safi entend poursuivre l’aventure pour cette nouvelle année 2022 ; Soucieux d’engager une proximité efficace et pérenne dans l’ensemble des provinces de la Région Marrakech – Safi, le CRI MS ambitionne de former encore plus de jeunes entrepreneurs, et ce à travers des programmes spécifiques exclusivement mis en place pour concrétiser cet objectif. Dans ce cadre, le premier atelier a été lancé le 8 mars 2022 avec un nouveau groupe de candidats entrepreneurs. Ces derniers passeront l’ensemble des ateliers du CRI BOOST LAB avant la mise en relations avec les institutions de financement invitées au CRI SPEED BANKING. Une dynamique entrepreneuriale ; témoin de la nette évolution de l’écosystème au niveau de la région, avec l’appui inconditionnel et l’accompagnement du CRI MS ; acteur majeur de cet écosystème évolutif et innovant, soucieux de créer un environnement économique saint et propice pour encourager le lancement des porteurs de projets et leur réussite sur le terrain.

Tout jeune entrepreneur souhaitant bénéficier de ateliers du CRI Boost Lab, ciaprè le lien d’inscription: https://bit.ly/3mLUnFS