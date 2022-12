CRI Entrepreneurship Expo: une 2ème édition sous le signe de l’innovation

Marrakech. 9 Décembre 2022. Sous l’égide de la Wilaya de la Région Marrakech – Safi, Le Centre Régional d’Investissement Marrakech – Safi, organise les 15 et 16 Décembre, la 2ème édition du Salon virtuel de l’entrepreneuriat et de la très petite et moyenne entreprise: « CRI Entrepreneurship Expo » du 15 au 16 décembre 2022.

L’objectif de ce salon 100% virtuel, est de donner l’opportunité aux jeunes de découvrir l’écosystème entrepreneurial ainsi que les offres d’appui financier et non financier, se connecter au réseau, assister aux tables rondes et de bénéficier de formations gratuites sur la Culture Entrepreneuriale, le Design Thinking, la Gestion comptable de la TPME, les Instruments et moyens de paiement ou encore les Soft Skills et la vente et la communication sur les réseaux sociaux.

En effet, le CRI ENTREPRENEURSHIP EXPO, réunira des exposants qui représentent les différentes structures et établissements qui soutiennent l’entrepreneuriat (Banques, Associations, Incubateurs, Fonds d’Investissement…), et permettra aux intervenants publiques et privés de communiquer directement avec les jeunes, et relever les facteurs de ralentissement ou de réussite des projets.

Au programme également, une découverte des plateformes digitales du Centre Régional de l’Investissement Marrakech – Safi.

La plénière d’ouverture se déroulera le 15 décembre à 11h et s’articulera autour du thème : « Entrepreneuriat : un écosystème engagé, acteurs et interactions ».

Les jeunes de la Région Marrakech – Safi sont invités à s’inscrire en ligne et profiter des offres exclusivement mises en place pour les accompagner dans leurs aventures entrepreneuriales.

Pour s’inscrire : : https://cri-marrakech.myfair.ma