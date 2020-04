Crédits Habitat et à la consommation : le Crédit Agricole du Maroc se mobilise

Fidèle à sa vocation de banque citoyenne, le Crédit Agricole du Maroc adoptera en matière de crédits Habitat et à la consommation la même démarche que pour les crédits à l’agriculture :

Pour les populations vulnérables (Fogarim, petits agriculteurs, petits artisans et commerçants, etc …) : report automatique des échéances de mars, avril, mai et juin, sans frais additionnels ni pénalités. (si l’échéance de mars a déjà été perçue, elle pourra être extournée à la demande).

Pour les populations moins vulnérables (salariés bénéficiant de la CNSS, professions impactées par la crise, etc …) : report à la demande à travers les canaux disponibles : par l’application mobile, par courrier ou directement à l’agence.