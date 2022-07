Crédits à la consommation: La durée de remboursement s’est allongée

Le crédit à la consommation s’est établi à 136 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2021, en croissance de 5,3% par rapport à 2020, selon le 9ème rapport annuel sur la stabilité financière, publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

« Après une rétraction de 0,7% en 2020 due notamment au recul de la demande et à la détérioration des conditions financières des ménages, suite aux répercussions de la crise sanitaire, l’encours des crédits à la consommation a réalisé une progression de 5,3% en 2021, totalisant 136 milliards de dirhams, dont 54% sont accordés par les banques », indique le rapport.

Selon l’enquête annuelle de BAM sur les crédits aux ménages, les prêts personnels représentent la part prépondérante avec 70% des crédits accordés, suivis par le crédit automobile (14%), les crédits à l’équipement domestique (11%) et les cartes (4%).

La durée de remboursement des crédits à la consommation s’est de plus en plus allongée ces dernières années, fait savoir la même source, ajoutant que les crédits accordés pour une durée dépassant 5 ans représentent 78% en 2021, contre 74% en 2020 et 71% en 2019.

A travers ce rapport, les autorités du secteur financier visent à fournir au public une vision transversale sur la situation du système financier marocain et les risques susceptibles de l’affecter, ainsi qu’une analyse des principales tendances économiques et financières.