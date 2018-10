Crédit du Maroc réinvente le crédit habitat (VIDEO)

La banque a mis en place un écosystème dédié au crédit immobilier où le client est au centre de ses préoccupations. L’objectif est de rendre l’expérience client meilleure en lui permettant d’avoir son financement immobilier d’où il veut, comme il veut et quand il veut. La banque ambitionne en effet de devenir la banque référence sur le financement habitat. Crédit du Maroc a optimisé son offre en 2018 pour l’adapter aux besoins des clients. C’est ainsi que de nombreuses réalisations ont vu le jour pour créer un vrai écosystème crédit habitat conçu autour du client. Son objectif : transformer le parcours client en une expérience enrichie et différenciée. Cette nouvelle démarche visant l’amélioration de notre qualité de service s’articule autour de plusieurs avantages pour le client : Un accord de principe en ligne et instantané à travers un site dédié à l’immobilier Des délais optimisés grâce à la refonte du circuit décisionnel du crédit habitat Un pôle d’expertise dédié avec une organisation distributive garantissant aux clients le meilleur accompagnement au quotidien Un parcours client transparent avec un dispositif d’information du client par sms dans les étapes clés du traitement de son dossier de financement

Crédit du Maroc réinvente le crédit habitat et souhaite accompagner toute personne désirant réaliser ce projet de vie de manière complète et personnalisée.