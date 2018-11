Crédit du Maroc lance une plateforme multi-banques avec PortNet

Crédit du Maroc signe une convention de partenariat avec PortNet pour la mise en place de la solution Trade Direct, une plateforme multi-banques innovante destinée à fluidifier les transactions financières internationales.

Crédit du Maroc confirme sa démarche d’innovation en signant ce mardi 12 novembre, durant la quatrième conférence annuelle du Guichet Unique PortNet, une convention en partenariat avec PortNet visant à définir les axes de collaboration liés à la mise en place de la solution Trade Direct. Cette plateforme multibanques, multi-utilisateurs et ouverte à l’ensemble des entreprises opérant dans l’import-export permet la gestion dématérialisée des crédits documentaires.

Faciliter la gestion des transactions liées au Commerce International Destiné aux entreprises importatrices et exportatrices, Trade Direct a pour objectif de gérer l’ensemble du cycle de vie des crédits documentaires, lettres de crédit, lettres de crédit standby, lettres de remise documentaire ainsi que certaines opérations non documentaires telles que les virements simples.

Cette solution présente l’intérêt d’obtenir une consolidation des opérations documentaires pour un client qui travaille avec plusieurs banques et vient ainsi simplifier la gestion de plusieurs opérations. Ce nouvel outil, qui permet une saisie unique des informations sur une seule fenêtre d’ordinateur, offrira aux banques, aux opérateurs et à leurs partenaires à l’étranger, une gestion facilitée et un suivi efficace de leurs transactions internationales, réduisant significativement les risques d’erreurs.

Réaliser des études nécessaires à la mise en œuvre de Trade Direct, via le Guichet Unique National des Procédures du Commerce Extérieur PortNet, est la priorité de ce partenariat. Crédit du Maroc et PortNet s’engagent également à fédérer les parties prenantes du commerce international marocain et à encourager l’utilisation de cette nouvelle solution. Ateliers de sensibilisation, appuis aux efforts de communication et autres actions de promotion et vulgarisation sont prévus afin d’accompagner le déploiement de cette solution innovante.

S.L.