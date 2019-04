Crédit du Maroc et emlyon business school signent un partenariat

Engagé pour l’excellence de son capital humain et pour la promotion de la responsabilité, de l’éthique et de l’accès à l’information, Crédit du Maroc noue un partenariat durable avec emlyon, une business school de rang mondial pour rapprocher leurs compétences et valoriser réciproquement leurs activités.

Un partenariat mutuellement bénéfique

Crédit du Maroc a signé, le jeudi 4 avril 2019, un partenariat avec l’une des plus prestigieuses écoles de commerce françaises implantée dans le monde. Cette signature qui a eu lieu à l’Université Crédit du Maroc, s’est déroulée en présence de Baldoméro Valverde, Président du Directoire du Crédit du Maroc, Agnès Coulombe, Membre du Directoire en charge du Pôle Fonctionnement, Benjamin Huybrechts, Directeur Académique d’emlyon business school Afrique et Nora Khiyati, Directrice Relations Entreprises d’emlyon business school Casablanca.

Ce partenariat vise à apporter une réponse nouvelle et innovante aux défis les plus urgents pour atteindre l’excellence des ressources humaines et ouvrir à la banque un accès privilégié au recrutement des meilleurs talents. En parallèle, emlyon propose à ses étudiants et leaders de demain l’opportunité d’échanger avec des professionnels aguerris du monde bancaire pour favoriser le transfert d’expériences, et de bénéficier en priorité de stages en alternance ou de contrats d’insertion.

Cette démarche s’intègre totalement dans l’ambition stratégique du Crédit du Maroc pour faire du capital humain un de ses axes d’excellence, conformément aux objectifs de son plan à moyen terme CAP 2020.

Un partenariat au service de la marque employeur Crédit du Maroc

Que ce soit au travers de forums de recrutement, de présence sur les réseaux sociaux, de salons thématiques ou via son site web, Crédit du Maroc a toujours diversifié ses sources de recrutement pour attirer les meilleurs profils. Aujourd’hui, à travers son rapprochement avec emlyon business school, Crédit du Maroc entend aller à la rencontre des jeunes talents dans un environnement qui leur est familier.

En leur proposant un accès prioritaire à ses opportunités d’embauche, il ambitionne de leur donner le goût des métiers de la banque et de leur faire découvrir les valeurs du Crédit du Maroc pour les aider à faire leurs premiers pas dans le monde professionnel. En prenant part aux évènements d’envergure associant le réseau de diplômés de Emlyon, Crédit du Maroc favorisera l’échange avec les nouveaux et futurs lauréats de l’école dans un climat de promotion du débat d’idées, de l’innovation continue et de la stimulation intellectuelle pour concevoir ensemble des solutions aux problématiques les plus pressantes de notre temps.

Un rapprochement pour valoriser la formation continue

Les étudiants de la business school ne sont pas les seuls bénéficiaires de ce partenariat, les collaborateurs du Crédit du Maroc se retrouveront aussi sur les bancs de l’université pour participer à l’une des nombreuses formations spécialement conçues pour les accompagner dans leur évolution professionnelle.

Cette nouvelle approche de la formation vient en renfort du dispositif existant, mis en place au travers de l’Université Crédit du Maroc depuis plusieurs années. La banque souhaite ainsi aider ses collaborateurs à faire face aux nouveaux enjeux de sa transformation : cycle de management pour les nouveaux directeurs d’agence et managers, développement de compétences managériales des cadres supérieurs, …

Une implication effective du Crédit du Maroc dans l’éducation universitaire

La participation active du Crédit du Maroc à la vie estudiantine s’étend au-delà des événements de recrutements organisés sur le campus d’emlyon business school et englobe les conférences, débats, tables rondes, expositions, rencontres sportives, journées de networking et forums d’entreprises dans l’espoir de saisir toutes les occasions de rencontre et d’échange avec les apprenants et les diplômés.

Les cadres du Crédit du Maroc peuvent également intervenir, dans le cadre de cours ou de conférences, de manière ponctuelle ou permanente, pour partager leur expérience du monde bancaire. Ils prodigueront leurs conseils aux élèves intéressés, notamment avant un entretien d’embauche ou l’envoi d’un CV.

Le partenariat passe aussi par la participation du Crédit du Maroc aux Masters Class d’emlyon, ou par le parrainage d’étudiants dans leur suivi de mémoires. Crédit du Maroc s’impliquera par ailleurs aux côtés de l’école dans l’accompagnement des start-ups créées par des étudiants d’emlyon business school, et ce dans le cadre de la Digital Factory de la banque. Pour soutenir mutuellement leurs plans stratégiques ambitieux, les deux organisations ambitionnent de contribuer à leur dynamique de transformation respective et de créer ainsi une opportunité unique d’enrichissement réciproque au cours des années à venir.