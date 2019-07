Crédit bancaire: les indicateurs de Bank Al-Maghrib

Le rythme de progression du crédit bancaire s’est accru, en glissement annuel, à 4,4% en mai 2019, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution traduit des hausses de 8,7% des crédits de trésorerie, de 4,2% des prêts immobiliers et de 2,1% des crédits à l’équipement, fait savoir BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de mai 2019.

En revanche, la croissance des crédits à la consommation a décéléré de 5,2% à 4,8%, relève la même source. Par secteur institutionnel, BAM précise que les concours au secteur non financier ont augmenté de 4,2% contre 3,3% en avril, suite à un accroissement de 4,3% après 3,3% de ceux au secteur privé, avec une progression de 2,9% après 1,3% des prêts aux sociétés non financières privées et une hausse de 5,8% après 5,3% de ceux aux ménages.

A l’inverse, les crédits aux sociétés non financières publiques ont vu leur baisse se creuser à 1% après 0,7% un mois auparavant. En glissement mensuel, le crédit bancaire a progressé de 0,7% en raison d’une hausse de 0,6% des concours à l’équipement et de 0,8% des prêts immobiliers, ainsi qu’un accroissement de 0,1% des facilités de trésorerie. De même, les crédits à la consommation se sont accrus de 0,8%.