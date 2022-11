Crèche CIH BANK : une première au niveau du secteur bancaire (VIDEO)

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, CIH BANK a aménagé une crèche en faveur des enfants des collaborateurs de la Banque. Une cérémonie d’inauguration de cette crèche a eu lieu le Lundi 14 Novembre 2022, en présence de Mohammed Mehdi BENSAID, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et Lotfi SEKKAT, Président Directeur Général de CIH BANK. Ce projet est signé Baby Nest, partenaire du leader européen des crèches d’Entreprise GRANDIR, acteur de référence dans l’éveil et l’éducation des jeunes enfants.

Représentant un réel avantage pour les collaborateurs, jeunes parents, la nouvelle crèche est une solution de garde fiable, de grande qualité et à coût abordable du fait des subventions de la Banque.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’approche Genre de CIH Bank, en faveur de de son Capital Humain et en phase avec l’engagement RSE « Être un employeur exemplaire ». L’objectif de cette approche est de favoriser la diversité, de promouvoir l’équité professionnelle entre femmes et hommes.

Le programme de lancement de la crèche d’entreprise vient s’ajouter aux nombreux avantages qu’offre le Capital Humain à ses collaboratrices et collaborateurs.

Le bien-être en entreprise, étant un axe primordial dans la politique du Capital humain de CIH Bank, ce concept bénéficie à tous les parents collaborateurs, leur permettant un équilibre de vie professionnelle/personnelle.

Aussi, dans le cadre de l’intégration de la femme à son retour de maternité, la crèche offre la possibilité d’intégrer son enfant à partir de 3 mois, à proximité de son lieu de travail, dans un cadre agréable, offrant un espace « Allaitement ».

Lotfi SEKKAT, Président Directeur Général de CIH BANK affirme que “la création d’une crèche sur le lieu de travail présente une réelle valeur ajoutée aussi bien pour la Banque que pour nos collaborateurs et tout particulièrement pour nos collaboratrices. Il s’agit d’un avantage social différenciant et d’un véritable levier d’engagement, d’attractivité et de performance, permettant de valoriser davantage la marque employeur de notre Banque”

Mamoun IRAQI, CEO de Baby Nest, ajoute que “la crèche d’entreprise assure sérénité, bien-être et gain de temps aux collaborateurs grâce à des horaires de fonctionnement adaptés à la vie professionnelle. Un parent rassuré de savoir son enfant à proximité, dans un lieu sûr et confortable, en présence de professionnels de la petite enfance, est un collaborateur acquis et totalement engagé dans l’atteinte de ses objectifs.”

Dotée d’une capacité d’accueil de 80 enfants et étalée sur une superficie de 400 m2, la crèche CIH BANK by Baby Nest est gérée par une équipe d’experts de la petite enfance et dispose de tous les espaces et équipements pédagogiques nécessaires à l’épanouissement et à l’éveil des enfants.

Ouverte aux petits, âgés de 3 mois à 4 ans, la crèche CIH BANK by Baby Nest propose des horaires adaptés à ceux de la journée de travail des parents. Une garde est assurée jusqu’à 19h ainsi que pendant les vacances scolaires.

A travers cette initiative, CIH BANK confirme son positionnement de banque humaine appliquée à proposer à ses collaborateurs un cadre de travail valorisant leur bien-être, leur équilibre et leur épanouissement.

Visite virtuelle de la crèche : https://www.cihbank.ma/Babynest/