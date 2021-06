Création d’entreprises: journée « portes ouvertes » à M’diq-Fnideq

En exécution des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI tracées dans son discours du 11 octobre 2019 lors de l’ouverture de la session parlementaire d’automne, le programme national intégré d’accompagnement et de financement des petites entreprises et porteurs de projets (PIAFE) a été mis en place, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives en matière de promotion des jeunes entrepreneurs qui jouent un rôle moteur dans l’économie nationale.

Ce programme vient s’ajouter à de multiples initiatives collectives telles que le programme 3 de la troisième phase de l’INDH « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » visant l’amélioration de la situation économique et sociale des populations défavorisées, notamment les jeunes, par l’accompagnement à l’emploi, à l’entrepreneuriat ainsi qu’à l’appui aux projets s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire.

Afin de promouvoir l’esprit entrepreneurial et favoriser la complémentarité entre les différents programmes d’appui à l’entrepreneuriat, le Centre Régional d’Investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences organisent, sous l’égide de Monsieur le Wali de la région et en partenariat avec la préfecture de M’diq-Fnideq et l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord, la 4ème escale des journées portes ouvertes au profit des porteurs de projets de création d’entreprises de la préfecture de M’diq-Fnideq, lundi 21 Juin 2021 à partir de 10h00, à la maison de Culture de Fnideq sous le thème :

« La convergence des programmes d’Appui à l’entrepreneuriat, un levier d’inclusion socio-économique des jeunes » .

Cette journée permettra aux jeunes porteurs de projets de la préfecture de M’diq-Fnideq d’être en relation avec les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial afin de bénéficier de l’orientation et de l’accompagnement ainsi que le contact direct avec les banques, pour échanger sur les possibilités de financement offertes par le Programme PIAFE », afin d’exploiter les opportunités d’investissement offertes au niveau provincial d’une part, et réussir l’intégration économique des jeunes d’autre part.

Des espaces dédiés pour l’organisation des rencontres de B to B avec les jeunes sont mis à la disposition des banques et des acteurs publics et associatifs de l’écosystème entrepreneurial.

En marge de la journée, un séminaire sera organisé à la maison de la culture de Fnideq et sera consacré à l’export et le commerce international.

Soyez au Rendez-vous.