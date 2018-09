Création d’emplois: le RNI finance les projets de 13 jeunes marocains (PHOTOS)

Dans le cadre du soutien à l’investissement et à la création d’emplois au Maroc, le Rassemblement national des indépendants (RNI) a profité de l’Université d’été de la jeunesse du parti, tenue la semaine dernière à Marrakech, pour étudier certaines idées de projets proposées par des jeunes. Objectif: les aider à monter leurs propres boîtes et à leur assurer un emploi stable et indépendant.

Participant à l’atelier «J’ai un projet», 13 filles et garçons ont présenté leur projets devant un jury composé de Moulay Hafid Elalamy, Lamia Boutaleb et Saad Berrada. Trois projets devaient être sélectionnés pour être financés entièrement par le RNI.

En présence de plusieurs dirigeants du parti, le jury, face à la qualité des concepts présentés, a décidé de prendre en charge tous les projets, au grand bonheur de ces jeunes qui auront la chance de concrétiser leur rêve.

«Pour faire face au chômage, l’auto-entreprenariat doit désormais être enseigné à l’école afin que les jeunes puissent avoir, à la fin de leur cursus, la fibre entrepreneuriale et voler ainsi de leurs propres ailes”, a assuré Moncef Belkhayat, membre du bureau politique du RNI.

De son côté, Moulay Hafid Elalamy a affirmé que le parti croit en les capacités des jeunes, qui malheureusement n’ont souvent pas l’occasion de concrétiser leurs projets. Et d’ajouter que le président du RNI, Aziz Akhannouch, veille à soutenir les jeunes marocains dans leurs projets, à les encadrer et à les former dans leur secteur de spécialité.

Rappelons que 4000 jeunes ont participé à l’Université d’été de la jeunesse rniste.

