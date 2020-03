Covid-19: Sopriam ferme ses showrooms

Face à la crise du Covid-19,SOPRIAM, distributeur exclusif des marques Peugeot, Citroën et DS au Maroc, continue à prendre ses responsabilités sociétales et éthiques en suivant scrupuleusement les recommandations des autorités nationales, pour contribuer à lutter contre la propagation du COVID-19 et protéger les salariés, les clients et les partenaires.

L’ensemble de nos points de vente SOPRIAM seront fermés à compter du 19 Mars 2020 et ce jusqu’au 6 Avril 2020et seuls nos ateliers resteront ouverts.

Cependant, nos équipes commerciales resteront joignables via téléphone ou bien nos formulaires de contact disponibles sur nos trois sites www.Peugeot.ma, www.dsautomobiles.maet www.citroen.ma.

Les équipes Service Apres Vente de Sopriam restent joignables pour les interventions d’urgence qui seront assurées dans certains de nos ateliers, et où une permanence sera mise en place du lundi au Vendredi de 9H00 à 16h00.

Ainsi, et en cas de nécessité de réaliser une intervention sur un véhicule ou pour contacter les commerciaux, SOPRIAM invite ses clients à prendre contact avec ses équipes, selon la marque du véhicule, sur les numéros suivants :

Peugeot : 0802004344

Citroën: 0802004345

DS: 0802004346

Soyez assurés du dévouement de SOPRIAM et de ses équipes à vous satisfaire.

Face à la situation sanitaire provoquée par l’épidémie du Covid -19, SOPRIAM réaffirme sa totale mobilisation pour aider à traverser cette épreuve. Avec l’ensemble de ses équipes, SOPRIAM tient à témoigner son soutien aux personnels de santé qui sont en première ligne face à cette urgence sanitaire