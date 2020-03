Covid-19: Renault Maroc et ses partenaires font don de 50 ambulances

Le groupe Renault Maroc, son réseau de concessionnaires et ses partenaires de transformation automobile annoncent une contribution de 50 véhicules neufs transformés en ambulance, dans l’élan de solidarité impulsé par le roi Mohammed VI pour la gestion de la pandémie Covid-19 dans le Maroc.

Un communiqué du Groupe précise que Renault Maroc et son réseau de concessionnaires font don au Maroc de 50 ambulances dont la transformation est prise en charge par les carrossiers partenaires participants à cette opération de solidarité, à savoir “Tramauto” et “Arinco”.

Le constructeur automobile indique qu’il sera également question de mettre à disposition un ensemble de services destinés aux forces mobilisées sur le terrain afin de soutenir l’effort national pour venir à bout de la crise.

Outre ces mesures, les usines Renault de Tanger et de Casablanca (SOMACA) ont mis, dès le 21 mars, certaines de leurs infrastructures à disposition des autorités locales mobilisées dans la gestion de la pandémie Covid-19, selon le communiqué.

Dans le cadre de l’effort national de lutte contre la pandémie et ses effets, le Groupe Renault Maroc et l’ensemble de ses partenaires commerciaux se mobilisent à travers ce dispositif global, dans un contexte où plus que jamais la solidarité et les initiatives citoyennes et volontaristes sont encouragées pour venir à bout de cette pandémie, souligne la même source.

M.S.