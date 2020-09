Covid-19: ONOMO Hotels certifie ses établissements

Le groupe ONOMO Hotels scelle un partenariat stratégique avec Bureau Veritas pour la certification du dispositif sanitaire mis en œuvre dans ses hôtels, préparant ainsi les meilleures conditions d’accueil pour ses client-e-s et de travail pour ses collaboratrices et collaborateurs.

Une démarche professionnelle et un dispositif strict pour des hôtels sains et sécurisés

ONOMO Hotels, leader de l’hôtellerie midscale en Afrique, et Bureau Veritas, leader mondial des services d’évaluation de conformité appliqués aux domaines de la qualité, de l’hygiène-santé, de la Sécurité et de l’Environnement (QHSE), ont engagé un partenariat stratégique dans le cadre de la certification des différents établissements du groupe.

« Ce partenariat témoigne de notre engagement en tant que groupe hôtelier, à offrir le meilleur service à notre clientèle et les meilleures conditions de travail à nos collaboratrices et collaborateurs. Bénéficier de l’expertise d’un leader mondial est la meilleure garantie pour nos équipes, nos partenaires et nos clients et permet d’établir un standard de niveau mondial dans tous les hôtels du groupe » déclare Cedric Guilleminot, CEO de ONOMO Hotels.

Le processus de certification est basé sur une évaluation en deux étapes. La première consiste à un audit du guide des mesures préventives Covid-19 développé par le groupe ONOMO conformément aux recommandations en vigueur en matière de prévention et d’accueil du client. Elle est suivie d’une inspection sur site pour confirmer la mise en œuvre des dispositions, avant d’octroyer la certification. De la définition des processus en passant par l’organisation jusqu’au contrôle et vérification, les experts de Bureau Veritas apportent leur savoir-faire en hygiène et sécurité, aux 21 adresses du groupe ONOMO pour continuer à en faire des endroits sains et sécurisés pour les collaboratrices et collaborateurs, les partenaires et les clients.

7 hôtels du groupe déjà dotés du label « SAFEGUARD »

Déjà sept hôtels du groupe ont été certifiés à ce jour et ont reçu le label « SAFEGUARD » : ONOMO Hotel Dakar, ONOMO Hotel Conakry, ONOMO Hotel Lomé, ONOMO Hotel Bamako, ONOMO Casablanca City Center, ONOMO Hotel Casablanca Airport et ONOMO Hotel Douala. D’une validité de 6 mois, ce label est soumis à des audits de renouvellement inopinés pour garantir la continuité du dispositif.

Souleymane KHOL, COO du groupe ONOMO Hotels explique que « la situation de pandémie a nécessité le renforcement des procédures d’hygiène en hôtellerie et restauration pour rassurer les clients et les équipes. Ces mesures, combinées avec une formation et plusieurs actions de sensibilisation, ont permis de mettre au point notre modèle de prévention. Son efficacité et sa conformité aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) font l’objet de ce partenariat avec Bureau Veritas »

Un partenariat qui symbolise l’engagement de ONOMO Hotels à offrir le meilleur

En faisant le choix de cette démarche sérieuse et stricte, le groupe ONOMO Hotels renouvelle son engagement en faveur de ses communautés dont la santé, la sécurité et le confort sont les priorités, et confirme sa volonté de proposer une hôtellerie africaine aux standards internationaux.

Conformément à l’ADN du groupe, les hôtels ONOMO continuent d’être des espaces de vie et de travail sains et sécurisés, favorisant l’inspiration et la créativité.

« Bureau Veritas met à la disposition des hôtels ONOMO une unité d’auditeurs spécialisés dans l’hôtellerie et la restauration pour un accompagnement sur mesure couvrant les différents métiers du groupe, permettant la continuité des activités de manière adaptée à la situation sanitaire et répondant aux exigences réglementaires de chaque marché. » précise Bouyaguy Diawara, Directeur de Bureau Veritas Côte d’Ivoire.