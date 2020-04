Covid-19: le groupe Label’Vie lance un service de livraison gratuite

Avec des moyens technologiques de plus en plus performants, l’achat à distance est en plein développement. Cette mutation est encore plus palpable depuis quelques mois concernant la livraison à domicile.

En partenariat avec Jumia, notre groupe LabelVie a été le premier acteur de la grande distribution à démarrer son propre chantier de livraison à domicile fin 2019 afin d’offrir à ses client une expérience de shopping digitale, rapide et efficace.

Cependant pour faire face à la situation inédite déclenchée par la pandémie du Covid-19, aider au respect des mesures de confinement et répondre à la demande de nos clients, notre groupe a demandé la mise en production de l’application de Jumia Food dans les meilleurs délais. Les premiers tests réalisées en début de semaine ont été satisfaisants et ont permis de lancer officiellement le service sur plusieurs villes du royaume.

“Nous répondons à une demande forte de nos clients, qui désirent profiter de nos offres tout en se facilitant la vie, en cohérence avec notre conception d’un commerce multi-formats. Nous sommes persuadés que ce nouveau service de livraison à domicile particulièrement innovant permettra à nos clients de faire leurs courses dans les meilleures conditions possibles et contribuera à soulager l’affluence dans nos magasins. “ Nawal BENAMAR, Directrice Générale Adjointe, en charge des Achats et de la Logistique.

A travers l’application ou le site internet de Jumia Food, nous avons voulu que l’expérience client soit simple, rapide et gratuite. En effet, grâce à la solution développée, nos clients pourront accéder à leur boutique Carrefour de 09h00 à 16h00, faire leurs achats en ligne parmi un assortiment de plus de 2000 articles (produits secs et frais de première nécessité,) à prix magasin, et sans frais supplémentaires.

La livraison se fera dans un premier temps dans cinq villes du Royaume (Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Fès) et sera étendue graduellement aux villes de Mohammedia, Tanger, Tétouan, Meknès et El Jadida.

Il est à noter que l’ensemble du personnel de Jumia Food est soumis à des règles sanitaires rigoureuses : contrôle de la température des livreurs, désinfection de tous les points de contact et des sacs de livraison plusieurs fois par jour.

De plus, la préparation de la commande sera effectuée par nos collaborateurs dans les conditions d’hygiène et de sécurité mises en place par notre groupe dans tous nos magasins depuis le début de la pandémie. Quant à la récupération de la commande par le livreur, elle se fera sans contact.

Notre client aura le choix de procéder soit au paiement en ligne, soit à la livraison en déposant le montant exact de la commande dans le sac dont sont équipés les livreurs de Jumia Food.

Nous souhaitons par ce service nous inscrire dans une démarche citoyenne et solidaire.

M.S.