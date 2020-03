Covid-19: le groupe CDG met plus de 8.000 lits à la disposition des autorités

Le groupe CDG confirme son inscription pleine et entière dans l’élan de solidarité nationale insufflé par le roi Mohammed VI, en mobilisant plus de 8.000 lits disponibles au sein de ses différents actifs au service de l’effort national de lutte contre la propagation du coronavirus.

Ainsi, la CDG mobilise via Madaëf, Branche tourisme du Groupe, plus de 4.000 lits d’hôtels répartis sur 12 villes du Royaume.

Par ailleurs, CDG Developpement, la Branche Développement Territorial du Groupe met à disposition près de 3.500 lits dans ses résidences universitaires situées dans les villes de Rabat, Casablanca, Meknès et El Jadida.

Les centres d’estivage de la CDG sont également mis à contribution à travers près de 450 lits répartis entre les villes de Marrakech, El Jadida, Ifrane, Bouznika, Fès, Restinga et Saïdia.

Après sa contribution directe de 1 MMDH au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus et la mobilisation de l’ensemble de ses collaborateurs via un don sur leur salaire au profit de ce même Fonds, le groupe CDG réitère son engagement à mettre à contribution l’ensemble de ses moyens humains, matériels et financiers en faveur de l’effort national, pouvant servir à la lutte contre la propagation du Covid-19 et ses conséquences sur l’économie nationale, tout en assurant la continuité de ses activités et de ses missions de tiers de confiance au service de l’intérêt général et du citoyen.

M.S.