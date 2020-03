Covid-19: Fine Hygienic Holding & Dislog Group font un don conjoint

« Fine Hygienic Holding », l’un des groupes mondiaux leaders dans la fabrication des produits hygiéniques et de solutions de stérilisation innovantes et « Dislog Group » leader Marocain de la distribution de produits de grande consommation font un don en nature de 150 000 unités de produits d’hygiène stérilisés (mouchoirs, papier hygiénique, papier de cuisine).

Les produits seront distribués par les deux partenaires, aux 83 provinces du Royaume à partir du lundi 30 mars.

S’exprimant sur ce don, James Michael Lafferty, PDG de Fine Hygienic Holding, basé à Dubaï, a déclaré: « En cette période de crise mondiale, il est plus important que jamais que ceux qui sont en mesure d’aider apportent leur contribution pour stopper cette pandémie. Le Maroc a toujours été proche et cher à mon cœur. J’ai vécu 5 ans dans ce pays où l’un de mes fils a vu le jour. Nous restons à la disposition des autorités marocaines en offrant tout ce qui est à notre portée pour aider à bloquer la propagation de ce virus et réduire l’impact pour les plus démunis ».

Fine Hygienic Holding et Dislog Group remercient les autorités marocaines pour le professionnalisme démontré lors de la gestion de la crise du Covid-19, et demeurent à la disposition de l’ensemble des provinces du royaume pour une mobilisation totale et un engagement sans faille.

