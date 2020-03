Covid-19 / CGEM : la Fédération du Commerce et Services lance un appel à solidarité

“Cher membre, outre les souffrances humaines considérables, le monde entier, y compris notre pays, fait face à une crise majeure à cause de la pandémie du Coronavirus. La crise sanitaire actuelle interroge notre modèle de croissance à tout prix, et notre société de consommation.

Face à cette situation alarmante, la Maroc a adopté, grâce à l’initiative de Sa Majesté Mohamed VI, des mesures préventives sans précédent par les secteurs et les institutions concernés pour limiter la propagation du virus, et faire face à ses conséquences sanitaires, économiques et sociales.

Considérant cet élan de solidarité nationale, nous sommes appelés à faire preuve de responsabilité inter-entreprises afin d’atténuer les conséquences néfastes sur la survie des petites et moyennes entreprises en adoptant des bons gestes quant à la problématique des délais de paiement. Nous demandons aux entreprises et donneurs d’ordre ayant une capacité financière confortable d’honorer leur engagement en matière des prestations et travaux réalisés.

Dans une telle situation, l’objectif ultime est de limiter l’impact sanitaire sur nos concitoyens, et faire en sorte que le plus grand nombre d’emplois et d’entreprises soient préservés en sortie de crise.

Tout en vous remerciant d’avance de votre solidarité et mobilisation, je vous prie d’agréer, cher membre, l’expression de ma haute considération.

Bouchra OUTAGHANI

Présidente de la Fédération du Commerce et Services”