Covid-19: Bank of Africa soutient les ménages et les entreprises

Face au choc économique que représente la crise sanitaire du Covid-19 et en application des directives du GPBM et du Comité de Veille Economique, Bank of Africa met en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les ménages en difficulté.

En effet, dans le but d’accompagner les acteurs de l’économie marocaine dans cette conjoncture exceptionnelle et de contribuer à la préservation de l’emploi, Bank of Africa propose à ses entreprises clientes les solutions suivantes :

– Report des échéances des crédits moyen et long termes jusqu’au 30 juin 2020 et ce sans frais ni pénalités de retard ;

– Mise en place d’un découvert de trésorerie exceptionnel à un taux préférentiel pour faire face aux charges qui ne peuvent être ni suspendues, ni reportées. Ce découvert adossé à la garantie Damane Oxygène de la CCG permettra aux entreprises de couvrir les charges courantes et de fonctionnement notamment les salaires et les fournisseurs et devra être remboursé avant le 31 décembre 2020. En cas d’impossibilité de remboursement total ou partiel à cette échéance, l’entreprise peut bénéficier d’un crédit de consolidation sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans.

– Mise en place de nouvelles lignes spécifiques de crédit pour les besoins non couverts par Damane Oxygène.

Quant aux clients particuliers ayant subi les conséquences économiques de la pandémie, Bank Of Africa leur offre la possibilité de reporter de 4 mois (Mars à Juin 2020) les échéances des crédits immobiliers et de consommation :

– Report Automatique sans soumettre de demande pour les clients bénéficiaires du crédit logement adossé à Fogarim – Report moyennant une demande :

o Pour les clients affiliés à la CNSS, en situation d’arrêt du travail et bénéficiant de l’aide du Fonds Spécial Covid-19.

o Pour les clients exerçant dans le secteur informel et bénéficiant de l’aide du Fonds Spécial Covid-19.

Les demandes relatives à l’ensemble de ces mesures pourront être adressées à la banque via différents canaux avec une préférence pour les canaux distants permettant de minimiser les déplacements :

– Le formulaire électronique disponible sur le site www.bmcebank.ma/fr/covid – Le Centre de Relation Clientèle au 0801008100 – Les Agences et Centre d’Affaires Bank of Africa

Aussi et en strict respect des consignes sanitaires et des directives et recommandations des autorités nationales dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, Bank Of Africa continue à assurer, du lundi au vendredi de 9h15 à 14h15, tous les services bancaires dans l’ensemble des agences et centres d’affaires à travers le Royaume. Toutefois, la banque invite ses clients à privilégier les canaux digitaux et à distance permettant de réaliser l’essentiel des opérations bancaires :

– Le Site et Application BMCE Direct pour la gestion des comptes, les virements, le paiement des factures et plusieurs autres fonctionnalités pour les Particuliers et les Entreprises

– L’application de transfert et mobile payment DabaPay permettant le paiement de commerçants équipés, de factures et le transfert d’argent

– Le portail de Global Banking Business Online permettant aux Entreprises le suivi, l’initiation et la validation de toutes les opérations domestiques et internationales en temps réel

– Direct Report : Solution de recherche et de consultations des documents bancaires des entreprises clientes

– Direct Valeurs : Interface web pour la consultation et la visualisation des chèques et LCN

– Le Centre de Relation Clientèle 0801008100 offrant, en plusieurs langues, tous types de re2nseignements aux clients ainsi qu’une sélection d’opérations sur leurs comptes

– La plateforme d’ouverture de comptes à distance www.bmceagencedirecte.ma

– Le parc de GAB adossés aux agences et dans d’autres sites offrant, en plus de leurs fonctionnalités basiques, des services de virement, paiement de factures, dépôt d’argent et change de devises.

– Les comptes de la banque sur les Réseaux Sociaux (Facebook, Twtter, LinkedIn et Instagram) offrant l’assistance et les informations sur les produits et services en plus de la prise en charge des réclamations et différentes requêtes des clients

Avec l’ensemble de ces mesures, Bank Of Africa affirme sa mobilisation pour accompagner les acteurs économiques marocains à surmonter la crise causée par la pandémie Covid-19 tout en protégeant la santé de ses équipes, de ses clients et de l’ensemble de ses partenaires.