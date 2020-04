Covid-19 au Maroc: AMA Détergent se mobilise

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire du Covid-19, Ama Détérgent, industriel marocain spécialisé dans la production de détergents et de désinfectants connus sous la marque Mio, a été des premières à s’engager dans la lutte contre la pandémie. L’entreprise a entamé son action à partir de sa ville, El Jadida, où elle a procédé à la distribution de plus de 30 tonnes de liquides et de gels désinfectants.

Cette action citoyenne a, d’abord, ciblé les services de la sureté nationale, la gendarmerie royale, la protection civile, les communes ainsi que les services de santé de la ville qui se trouvent en première ligne pour garantir l’ordre et les soins pendant ce combat qui oppose notre pays à cette pandémie.

Après avoir procédé à la distribution de produits, l’entreprise a mobilisé ses propres équipes sur le front. Ainsi, depuis le jeudi 26 mars, des équipes d’Ama Détérgent s’occupent de la désinfection totale des locaux, des voitures de services et des ambulances du personnel de santé et de la sureté nationale de la ville d’El Jadida. Dés le jeudi 2 mars, l’action a été prolongée à la ville de Casablanca. Les équipes d’Ama Détérgent ont été mobilisées pour soutenir le personnel de la sureté nationale et de la santé publique à Casablanca. Il s’agit principalement de la Wilaya de la sureté nationale ainsi que le CHU Ibn Rochd. Deux tonnes de produits désinfectants sont pulvérisées quotidiennement dans le cadre de cette opération.

Ama Détérgent ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise compte étendre son action à tous les hôpitaux traitant des malades atteints du Covid-19 à Casablanca et à El Jadida. Elle s’engage également à mettre en place plus de 40 tunnels de désinfection automatique dans les prochains jours. L’opérateur est actuellement en discussion avec le ministère de la santé afin de trouver la meilleure solution désinfectante à utiliser. Aussi, l’industriel a lancé l’homologation d’un nouveau gel hydro-alcoolique qu’elle commercialisera sous sa marque Mio au grand public. Elle s’engage, d’ailleurs, à faire don de 50 % de sa production du nouveau produit au profit du personnel de la santé et de la sureté nationale mais aussi aux épiciers. Le produit devrait être commercialisé durant la semaine du 15 avril.

Ama Détérgent lance un appel à tous les opérateurs de son secteur pour constituer un collectif afin de répondre à la demande de plus en plus croissante en services et produits de désinfection pour protéger les femmes et les hommes en première ligne pour la lutte contre le Covid-19, à savoir principalement le corps médical et les forces de la sureté nationale.