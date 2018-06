Coût de la vie en Afrique: où se situent Casablanca et Rabat?

Le cabinet de conseil Mercer, spécialisé dans le conseil en ressources humaines, vient de publier sa 24e enquête sur le coût de la vie qui classe différentes villes du monde.

Selon le rapport, malgré avoir perdu sa première place au classement mondial, Luanda en Angola (6) demeure la ville la mieux classée d’Afrique. Ce recul est principalement attribuable à la tendance à la baisse dans le marché du logement ainsi qu’à la dépréciation de la monnaie locale vis-à-vis le dollar américain. Luanda est ainsi mieux positionnée pour attirer les capitaux étrangers et le coût de la vie est plus accessible pour les immigrants.

Au Maroc, la ville de Casablanca occupe la 128ème place au classement mondial, tandis que Rabat est 165ème (voir classement ci-dessous).

Certaines villes africaines comme le Cap en Afrique du Sud et Tunis en Tunisie ont enregistré une hausse importante des prix de location de logements. Une tendance inverse a été observée du côté du Caire en Égypte où la valeur locative, particulièrement celle des maisons, a subi une baisse.

A noter que l’ensemble des comparaisons est réalisée en utilisant New York comme ville de référence et les fluctuations de devises sont analysées par rapport au dollar américain. L’enquête s’intéresse à plus de 375 villes de par le monde. Cette année, le classement comprend 209 villes sur cinq continents et analyse les coûts comparatifs de plus de 200 biens dans chaque municipalité, incluant des composantes des secteurs du logement, des transports, de l’alimentation, de l’habillement, des articles ménagers et du divertissement.

“Les multinationales doivent se défaire de leur conception erronée du marché Africain qui serait extrêmement volatile. L’Afrique n’est pas la seule région qui présente des variations évidentes sur le plan du coût de la vie. Le rapport établit que, même au sein des économies développées, le coût de la vie est en variation constante pour une multitude de raisons, des fluctuations des devises aux frais d’habitation”, indique le cabinet conseil.