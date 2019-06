Coût de la vie dans le monde: où se situent Rabat et Casa ?

Selon l’enquête Mercer 2019 sur le coût de la vie, Casablanca est la 128e ville la plus chère au monde, comme l’année dernière. Rabat est remontée de la 165e à la 160e place. N’Djamena, au Tchad est en tête des villes d’Afrique, alors que Kinshasa (22e), en République démocratique du Congo, se trouve à la seconde place, grimpant ainsi de 15 places.

Libreville (24e), au Gabon, est également sur la liste, suivie de Lagos (25e), au Nigeria, qui a gagné dix-sept places. Et bien qu’elle ait perdu 20 places, la ville de Luanda (26e), en Angola, se trouve toujours à la cinquième place.

La 25e enquête Mercer annuelle sur le coût de la vie a déterminé qu’un certain nombre de facteurs, notamment les fluctuations de devises, le coût de l’inflation des biens et des services et la volatilité des prix des logements, contribuaient au coût global du package d’expatriation pour les employés en mission internationale.

“Chaque pays africain dispose de sa propre économie individuelle et c’est pourquoi les multinationaux ne doivent pas aborder leur package d’expatriation en Afrique avec une seule stratégie. En effet, alors qu’une ville telle que N’Djamena au Tchad est classée à la 11e place des villes les plus chères au monde, le Mali arrive en 124e position en termes de coût de la vie”, explique Yolanda Sedlmaier, directrice principale – Mobilité en Afrique chez Mercer.

“Dans une économie axée sur les compétences et devant faire face aux enjeux numériques et aux besoins d’un personnel connecté au niveau mondial, le recours à des employés expatriés est un aspect de plus en plus important dans le cadre d’une stratégie commerciale concurrentielle pour les entreprises internationales”, déclare Ilya Bonic, président du pôle Carrières chez Mercer.

L’enquête Mercer 2019 sur le coût de la vie explique que 8 villes sur les 10 premières du classement des villes les plus chères pour les expatriés sont des villes situées en Asie, en raison du coût élevé des produits de consommation pour cette population et d’un marché du logement dynamique. Tokyo (2e), Singapour (3e) et Séoul (4e) sont en tête de liste, alors que Hong Kong (1ère) est la ville la plus onéreuse au monde, pour la deuxième année consécutive.

Les autres villes classées parmi les dix premières sont Zurich (5e), Shanghai (6e), Ashgabat (7e), Pékin (8e),New-York (9e), et Shenzhen (10e).Les villes les moins chères au monde pour les expatriés sont Tunis (209e), Tashkent (208e) et Karachi (207e).

Cette enquête publiée par Mercer est reconnue comme l’une des plus exhaustives au monde. Elle est conçue pour aider les entreprises multinationales et les gouvernements à évaluer le montant des primes d’expatriation pour leurs salariés en mobilité internationale. New-York sert de ville de référence pour les comparatifs et l’évolution des taux de change est évaluée par rapport au dollar américain. L’enquête porte sur plus de 500 villes du monde entier.

Cette année, le classement inclut 209 villes issues de cinq continents et compare pour chacune d’elles le coût de plus de 200 produits et services (logement, transport, alimentaire, habillement, articles ménagers, loisirs…).

