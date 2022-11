SOREC : coup d’envoi de la 8ème édition du Morocco International Meeting

Une programmation de haut niveau

Quatorze courses dont huit internationales sont programmées lors de ce weekend avec comme épreuves phares les prestigieux Grands Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais (19 novembre) et du Pur-sang Arabe (20 novembre). Plus de 190 chevaux seront au top départ des différentes courses de ce weekend et 16 pays suivants : Maroc, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, France, Italie, Espagne, République Tchèque, Suisse, Allemagne, Suède, États Unis, Norvège, Grande Bretagne, Hongrie et Danemark.

Par ailleurs, la SOREC a souhaité doter cette 8ème édition d’une œuvre artistique reflétant, d’un côté, la créativité du Maroc, et de l’autre, l’émotion et la frénésie que suscitent les courses de chevaux. Conçue par l’artiste Anwar Belaaroui, cette fresque réalisée avec du matériels recyclables sera exposée à l’hippodrome pendant toute la durée de l’évènement. Elle exprime une vision dans laquelle la passion de la course de chevaux se partage et se propage.