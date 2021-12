Coup d’envoi de la 2ème saison de « Qui va investir dans mon projet? Spécial startups »

Le premier techshow maghrébin dédié à la Startup, “Qui va investir dans mon projet ? Spécial Startups” est de retour sur 2M pour une deuxième saison.

Le premier prime de cette nouvelle saison a tenu toutes ses promesses et a été suivi par plus de 2,5 millions de téléspectateurs, indique un communiqué conjoint de 2M et inwi.

“Qui va investir dans mon projet? Spécial startups” matérialise tout l’engagement de inwi et 2M pour la mise en avant de la nouvelle économie digitale et soutenir la croissance des startups marocaines.

Au bilan de ce premier prime, la startup “Cuimer” a réussi à décrocher un soutien financier avec un montant de 1,3 million de dirhams auprès des investisseurs et par le concours du fonds “Innov Invest” de Tamwilkom.

Cuimer est une startup qui réinvente le savoir-faire du cuir marocain et l’enrichit à travers l’exploitation d’un nouveau cuir exotique (le cuir de poisson). L’idée de Cuimer est d’apporter une seconde vie aux peaux de poissons destinées aux gaspillages.

Le deuxième prime est à suivre le mardi 7 décembre sur 2M et sur la plateforme “innov.inwi.ma” avec 4 nouveaux entrepreneurs venus défendre leurs projets devant les investisseurs.

L’ensemble des contenus relatifs à ce techshow peut être visionné en live et Replay sur la plateforme de inwi dédiée aux startups “innov.inwi.ma”.