Cosumar: Le résultat net part du Groupe en hausse

Le résultat net part du Groupe (RNPG) Cosumar s’est établi à 477 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2021, en hausse de 30% par rapport à la même période de 2020.

Le chiffre d’affaires consolidé réalisé à cette date s’est élevé, quant à lui, à 4,382 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 2,9% par rapport au S1-2020, indique Cosumar dans un communiqué financier, publié à l’issue de la réunion de son Conseil d’Administration.

Cette évolution est « tirée essentiellement par l’augmentation du volume des ventes locales qui affiche une progression de 5,7% alors que le volume des ventes à l’export reste au même niveau que l’exercice précédent malgré un contexte difficile sur le marché international », précise la même source.

L’excédent brut d’exploitation consolidé s’est établi, lui, à 976 MDH, en hausse de 7%, expliquée principalement par la hausse du volume de ventes locales de sucre consécutive à la reprise de la consommation et des ventes nationales de sucre à un niveau normatif de 2019 ainsi que par l’amélioration des performances industrielles des sites de production.

La production de sucre blanc à partir de la plante sucrière à fin juin 2021 ressort à 340 Kt contre 325 Kt à fin juin 2020, fait savoir Cosumar, notant que la production réalisée à fin juin 2021 correspond à 88% de la campagne.

« En effet, le bilan de la campagne de 2021 affiche une production totale de 388 Kt contre 526 Kt, soit une baisse de 26% par rapport à la campagne précédente, suite aux conditions climatiques difficiles qui ont caractérisé cette campagne », souligne le communiqué.

En social, le résultat net s’est élevé à 530 MDH à fin juin 2021, en augmentation de 182 MDH comparé aux réalisations du 1er semestre 2020, expliquée principalement par l’amélioration du résultat financier et par la participation de Cosumar en 2020 à l’élan de solidarité nationale à travers un don de 100 MDh au Fonds Spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19.

Au volet perspectives, Cosumar estime que l’allègement des mesures restrictives et l’ouverture des frontières au cours du 2ème trimestre présagent une amélioration soutenue de l’activité commerciale du marché local au 2ème semestre 2021.

En ce qui concerne les préparatifs des campagnes agricoles 2021/2022, le Groupe indique qu’ils sont mis en œuvre pour lancer les opérations de plantation de canne et de semis de betterave dans des conditions satisfaisantes, ajoutant qu’il poursuivra au cours du 2ème semestre 2021 ses actions d’accompagnements des agriculteurs agrégés dans le respect des mesures sanitaires pour la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Et de noter que la raffinerie de Durrah a démarré son exploitation et sa commercialisation au début du 3ème trimestre 2021 et devrait monter en charge sur les mois à venir, malgré les restrictions sanitaires en Arabie Saoudite.