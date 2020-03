Coronavirus : Vivo Energy Maroc s’associe à l’élan de solidarité national

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, apporte sa contribution au profit du Fonds de solidarité pour la gestion de la pandémie de Coronavirus créé sur instruction royale.

Une contribution supplémentaire sera également déployée par Vivo Energy Maroc pour renforcer son soutien à ses partenaires associatifs qui œuvrent dans le domaine de la santé et de l’éducation. Vivo Energy Maroc poursuit ainsi son engagement citoyen de longue date dans ces domaines. L’entreprise continuera d’apporter son appui aux communautés locales en vue de limiter les conséquences socio-économiques de cette pandémie et favoriser à terme la reprise économique.

Cette décision traduit l’engagement de Vivo Energy Maroc à apporter son soutien aux efforts déployés par l’Etat marocain pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle que traverse notre pays.