Coronavirus: les collectivités locales incitent à utiliser “rokhas.ma”

Dans le cadre des mesures de précaution pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et pour éviter tout déplacement, dépôt et manipulation des dossiers physiques, la Direction Générale des Collectivités Locales incite les citoyens et les professionnels à utiliser la plateforme « rokhas.ma » qui permet la dématérialisation totale des procédures d’octroi des autorisations d’urbanisme(GUU) et des autorisations économiques.

Concernant les autorisations économiques (ouverture d’un commerce, occupation du domaine public, ouverture de tranchées dans le domaine public, etc.), “rokhas.ma” permet un traitement totalement dématérialisé et ce, du dépôt de la demande d’autorisation par le requérant jusqu’à sa signature électronique par le président de la commune concernée.

Concernant les autorisations d’urbanisme, la version V3 de la plateforme est complètement numérique (Full Digital). Grace à sa nouvelle fonctionnalité de visio-conférence, elle permet aux membres des commissions de se parler, de se voir, de visualiser et d’annoter collectivement les plans et ce, en temps réel et à distance.

À noter qu’il ne s’agit pas d’une simple visio-conférence type Skye, mais d’une « Visio-commission Rokhas », avec des membres de commission nominativement prédéfinis, et un contexte d’échange spécifique à chaque dossier à traiter par ladite commission.

Il convient de préciser que la plateforme “rokhas.ma” est déployée au niveau de 8 régions : Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Souss-Massa, l’Oriental, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknes (la généralisation aux autres régions est prévue avant la fin du premier semestre 2020).

M.S.