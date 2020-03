Coronavirus: le groupe Renault suspend ses activités au Maroc

Le groupe Renault Maroc a décidé d’arrêter à partir de jeudi 19 mars et ce jusqu’à nouvel ordre, l’activité de ses deux sites de production de Tanger et de Casablanca.

Cette mesure temporaire qui concerne près de 11 000 collaborateurs répartis sur les deux usines, intervient à la suite des impacts liés à la pandémie de COVID-19 tant dans le Royaume qu’à l’international, indique un communiqué du groupe.

Et d’ajouter que certaines fonctions du Groupe dont la présence physique n’est pas indispensable au bon fonctionnement de l’activité, auront recours au travail à distance.

“Au-delà de l’application stricte des mesures sanitaires recommandées par le ministère de la santé du Royaume du Maroc et afin de veiller à la santé des collaborateurs du Groupe, des dispositifs spécifiques ainsi que des mesures préventives ont été déployées en interne depuis le début de la crise COVID-19 (usines, réseau commercial et tertiaire)”, peut-on lire dans le communiqué.

Et de conclure: “Le Groupe suit de très près la situation et se tient prêt à réagir rapidement à tout changement dont l’application de nouvelles mesures instaurées par les autorités publiques marocaines. Le redémarrage de l’activité de production interviendra dès que les conditions le permettront. Le Groupe mettra en œuvre les mesures appropriées pour répondre efficacement à la demande des clients dans le Royaume et à l’international”.

