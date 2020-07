Coronavirus: la CGEM lance un appel aux entreprises

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a appelé toutes les entreprises à redoubler de vigilance en renforçant les dispositifs sanitaires et préventifs mis en place sur les lieux de travail et au niveau des transports du personnel et en veillant à l’application « rigoureuse » par leurs salariés des règles d’hygiène et de distanciation.

« Le virus est toujours présent et actif. Plusieurs foyers de contamination ont été relevés ces derniers jours dans des unités industrielles et commerciales et ce, dans plusieurs villes du Royaume », lit-on dans un courrier du président de la CGEM, Chakib Alj, adressé aux entreprises, les exhortant à consulter les guides sanitaires conçus par la confédération et mis à leur disposition pour les accompagner dans l’adoption de ces mesures.

Le patron des patrons rappelle également que l’adhésion à la campagne de dépistage massif est obligatoire pour les entreprises membres et non membres de la CGEM, appelant celles qui ne se sont pas encore inscrites à cette campagne à le faire dans les plus brefs délais.

Les entreprises ne se conformant pas aux dispositifs sanitaires tels que dictés par les autorités locales seront exposées à des sanctions allant jusqu’à l’arrêt de leur activité, tient à souligner Alj.

S.L. (avec MAP)