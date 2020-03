Coronavirus: Glovo lance un service de livraison sans contact

Conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Glovo adapte ses pratiques et annonce le lancement au Maroc d’un nouveau service destiné à lutter contre le risque de propagation du COVID-19.

Pour assurer la sécurité de ses clients, la plate-forme propose dès à présent une formule de livraison “Sans Contact” afin que ces derniers réceptionnent leurs commandes à l’endroit de leur choix, et cela dans le cadre d’un règlement par carte bancaire.

Glovo permet également à ses clients de ne plus avoir à signer leurs commandes à la réception. L’option “Sans Signature” est ainsi permanente et s’applique désormais à toutes les livraisons.

L’application leader de la livraison au Maroc rappelle également que ses employés et collaborateurs appliquent à la lettre toutes les mesures de sécurité sanitaire imposées par les autorités. Les Glovers sont équipés de gants, de masques et de gels antiseptiques, et les équipes sont sensibilisées au quotidien afin de respecter les distances de sécurité dans toutes leurs interactions.

Ces initiatives, qui contribuent à limiter les contacts directs entre les clients et les Glovers, garantissent une livraison plus sûre pour les deux parties. Glovo s’engage par ailleurs à continuer à livrer ses clients qui commandent des produits de première nécessité.

Karim Debbar, directeur général de Glovo au Maroc, a déclaré : « La santé et la sécurité de nos partenaires et clients sont nos premières priorités. Tout a été mis en place pour réduire les risques de propagation du COVID-19 et offrir un service qui répond aux exigences de l’OMS et des autorités marocaines. »