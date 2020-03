Coronavirus: des mesures seront proposées par la CGEM

Une série de mesures seront proposées pour préserver la situation économique au Maroc face au nouveau coronavirus, a souligné, jeudi à Casablanca, le Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Ces mesures seront proposées dans le cadre de la réunion prévue du comité de veille économique, a fait savoir Alj dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une rencontre tenue par la CGEM avec l’ensemble de ses fédérations et régions, en vue d’évaluer les conséquences du coronavirus sur l’économie marocaine. Alj a indiqué que ces mesures, qui s’inscrivent dans le cadre de la préservation de l’emploi des Marocains ainsi que des entreprises, ambitionnent de faire face à la situation inédite que traverse le monde.

“Des solutions pragmatiques et anticipées seront proposées en faveur de l’économie du pays”, a-t-il ajouté. Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration a annoncé, mercredi, la mise en place d’un Comité de Veille Economique (CVE), dans le cadre des efforts du gouvernement pour anticiper les répercussions économiques directes et indirectes de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’économie nationale.

Ce comité est chargé d’une part, de suivre de près l’évolution de la situation économique à travers des mécanismes rigoureux de suivi et d’évaluation et d’autre part, d’identifier les mesures appropriées en termes d’accompagnement des secteurs impactés.

S.L. (avec MAP)