Par ailleurs, la traque aux fraudeurs a bénéficié du partenariat entre le fisc et l’Agence nationale de la conservation foncière, de la cartographie et du cadastre (ANCFCC). Une alliance qui a permis de mettre à la disposition du fisc une base de données complètes des transactions immobilières.

En vue de ratisser large, la DGI élargit son champ d’action relatif à cette catégorie de contribuables. Ainsi, toutes sortes de transactions matérielles seront soumises à la vérification du fisc: Villa, voiture de luxe… de manière à réduire le périmètre de l’évasion fiscale. «Parfois le contrôle est décrété suite à une simple constatation, par exemple, une discordance entre revenus annuels et investissements ou entre activité et revenus. Dans d’autre cas de figure, c’est le système d’information rendu très performant recoupant désormais plus d’une centaine de critères, qui met les agents du fisc sur une piste de fraude», explique la DGI.

Les professions libérales contribuent à moins de 15% aux recettes de l’IR, pourtant certaines sont souvent plus rentables que les PME. Le manque à gagner est si important que l’administration fiscale entend doubler de vigilance et y mettre les moyens nécessaires, notamment humains, en vue d’assurer une meilleure efficacité.