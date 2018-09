Contrôle fiscal: attention à l’article 213 du code général des impôts

Les entreprises redoutent ainsi que l’inspecteur du fisc détecte les éléments qui ne figurent pas dans l’article 213 pour rejeter leur comptabilité. Par exemple, la non disposition d’un manuel des procédures ou du livre coté et paraphé, des fiches de stocks, d’un livre de paie, etc. Aussi ne pas respecter la loi sur la concurrence ou la réglementation des délais de paiement expose au rejet la comptabilité d’un contribuable. Des motifs qui pourtant ne font pas partie des 7 irrégularités fatales listées par le législateur.

