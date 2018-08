Contre-performance du groupe Colorado

“Le résultat net du premier semestre 2018 devrait s’inscrire en baisse significative par rapport au premier semestre 2017”, indique le groupe Colorado dans un communiqué rendu public.

Ceci est du à “la prolongation de la saison pluviale qui a concerné tous les mois du premier semestre 2018, impactant négativement les ventes de la peinture en général”. Le groupe évoque également une “une augmentation importante des prix des principales matières premières engendrant une baisse de la marge brute de la société”.

Afin de contrer cet état de fait, Colorado va mettre en place un plan d’action basé sur la réduction des coûts, avec une stratégie commerciale offensive et ciblée. “Ce plan d’action sera poursuivi au cours du second semestre 2018”, peut-on lire.

Et de conclure: “Le management poursuit la mise en œuvre de la stratégie de diversification, d’innovation et de croissance, et demeure confiant dans la solidité des fondamentaux de la société et dans ses perspectives futures d’activité”.

S.L.