Contrat programme: Les souhaits de Brahim Laroui, DG de Lesieur Cristal (VIDEO)

Le directeur général de Lesieur Cristal, était L’Invité des ECO. Nous lui avons demandé où en est la révision du contrat-programme.

« Les propositions sont en place, la discussion avec le gouvernement a commencé et nous avons bon espoir de pouvoir arriver à un résultat positif. Ceci étant, je tiens à noter que pour parvenir à assurer une souveraineté alimentaire, il est important de revoir le cadre incitatif, pour faire en sorte que l’exploitant agricole soit bénéficiaire. Et ce, sur tous les plans, et même dans les années où les cours internationaux des matières premières sont bas. Malheureusement, la production au Maroc est, en général, à un coût plus élevé car la pluviométrie est réduite comparée à d’autres pays, notamment les pays d’Europe du Nord. C’est à ce moment-là que l’exploitant doit être subventionné, pour pouvoir vendre à un prix compétitif pour l’industriel. Tout le monde en sortira gagnant. Je pense qu’il faut aussi prévoir le cas où il y a des surchauffes de cours, dont l’exploitant marocain pourrait bénéficier, pour qu’on puisse intégrer dans son appréciation du risque l’intérêt que cette culture peut donner ».