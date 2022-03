Conseil Régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima: ce qu’il faut retenir de la session normale

Le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a tenu sa session ordinaire le lundi 7 mars 2022, en présence du Wali de la région, Mohamed Mahdia, du gouverneur de la préfecture de Tétouan, Younes Tazi , ainsi que les membres du conseil de région.

Les travaux de cette session ont été présidé par Omar Moro, Président du Conseil Régional Tanger Tétouan Al Hoceima. Après l’allocution de bienvenue dans laquelle il a évoqué le contexte général du Pays et spécifique de la Région. Ce qui a fait appel à la forte volonté du conseil régional d’appliquer les orientations Royales en matière de développement. Il a été noté que les contraintes du à la pandémie et les prix élevés des coûts de production élevés et ceux aussi des sources d’énergies fossiles, ce qui interpelle quant à la prise de mesures urgentes pour faire face à la situation actuel.

Par ailleurs l’ordre du jour a été passé en revue relatif aux principaux axes, tels que : L’attractivité territoriale, Le développement économique et social, La gouvernance et la gestion des risques.

Après discussion et délibération sur les points inscrits à l’ordre du jour de la session, le Conseil a approuvé, à la majorité des présents, les 55 points à l’ordre du jour, qui concernent les secteurs économique, social, culturel, éducatif, environnemental et sportif.

En ce qui concerne le domaine économique, le Conseil a approuvé une convention de partenariat pour la création d’un fonds d’investissement consacré à l’appui des entreprises et la promotion de l’emploi. Le dit fonds a été doté d’une enveloppe d’un milliard de dirhams étalé sur cinq ans de 2022-2026.

Il a été également décidé d’approuver la convention cadre pour la réalisation du pôle agricole Loukkos à Larache, et d’apport au capital de la société «Agropole du Loukkos ».

Les membres du Conseil ont également approuvé ce qui suit :

⁃ Le projet d’entente relatif au financement des coopératives de la Région.

⁃ La création d’une zone d’activités économiques et artisanales dans la ville de Tétouan,

⁃ La création d’un observatoire régional de veille stratégique et d’intelligence économique et territoriale dans la région,

⁃ La création d’une société de développement régional SDR spécialisée en gestion,

⁃ L’approbation de la création d’un prix de la région d’excellence, de créativité et d’innovation.

Dans son élan pour la diminution des disparités territoriales et l’isolement du monde rural, le conseil a approuvé :

➢ Une convention de partenariat pour la création de forages d’eau dans le monde rural au sein de la région Tanger Tétouan Al Hoceima, afin de palier au stress hydrique.

➢ L’approbation de l’accord-cadre pour le développement et la protection de la commune de Jebha des inondations,

➢ Le programme d’assainissement et de traitement des eaux usées dans les communes de Tezkan et Sehat dans la province de Chefchaouen,

➢ Une convention a été ratifiée pour alimenter la commune Ait Gamra en eau potable et en électricité,

➢ La contribution du conseil régional la création la société de développement local chargée des services de distribution d’eau et d’électricité.

Sur le volet infrastructures urbaines, le Conseil a approuvé un accord pour créer :

• Une trémie souterraine sur la route nationale N ° 2 dans la province de Fahs-Anjara,

• Une trémie souterraine pour décongestionné le trafic sur le boulevard Moulay Rachid à Tanger.

Par ailleurs, dans le cadre de la protection de l’environnement et en réponse aux effets des changements climatiques, le Conseil a approuvé la création d’une :

⁃ Plate-forme de gestion des risques de catastrophe.

⁃ L’aménagement de l’Oued Gueznaya pour protéger la commune Gueznaya contre les inondations,

⁃ L’acquisition de filets spéciaux de pêche adoptées aux côtes méditerranéennes.

Sur le volet de la coopération internationale, le Conseil a approuvé deux conventions:

➢ Un accord de partenariat entre le conseil de la région et l’agence Bayt Mal Al-Quds Al-Sharif pour soutenir les projets de l’agence à Jérusalem,

➢ Une convention de partenariat entre le conseil régional et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur PACA ;

Dans le domaine de la santé et l’action social, le Conseil a approuvé de nombreuses conventions de soutien aux associations et fédérations régionales portant sur les maladies chroniques.

Ainsi qu’un projet de convention de partenariat entre le haut commissariat de l’administration pénitentiaire et le Conseil régional.

Dans le domaine de l’éducation et l’enseignement supérieur :

➢ un projet de convention de partenariat a été approuvé pour améliorer l’offre scolaire dans la région,

➢ Une convention cadre de partenariat entre le conseil de la région et l’Université Abdelmalek Al-Saadi pour soutenir la recherche scientifique.

➢ La ratification d’un annexe à la convention de partenariat relatif à la cité des Métiers et compétences.

Dans les domaines sportifs et culturels, le conseil a approuvé :

➢ Des conventions pour soutenir de nombreux clubs et équipes sportives de la région,

➢ Des conventions de partenariat pour soutenir les festivals culturels et artistiques de la région,

Le conseil a approuvé la nomination des membres des trois organes consultatifs au conseil de région et nommant ses présidents, adjoints, rapporteurs et adjoints. Par la suite, le conseil a procédé á la ratification et l’approbation du programmation budgétaire de l’année 2022.

La session a pris fin, dans une ambiance de confiance et d’entente, par la lecture du message d’allégeance adressé au roi Mohammed VI.

S.L.